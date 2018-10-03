Красоты много не бывает: фотограф показал женщин plus size

Фото: birdinflight.com/Зуза Краевска

Польский фотограф Зуза Краевская не соглашается с современными стандартами внешности и снимает девушек размера плюс-сайз в откровенном одежде. Считает, что стремление к идеалу красоты, которого нельзя достичь, - глупая затея.

Фотопроект "Изящные девушки Ботеро" состоит из монументальных фотографий из польских пляжей. Моделей для съемки Краевская искала в соцсетях, пишет birdinflight.com.

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"Идея серии появилась около года назад, когда я снимала проект о "смерти в лучах солнца" на красивом морском курорте Польши. В перерыве мы с помощницей отправились на прогулку по побережью, я была очарована человеческими телами. Они напомнили мне героев греческой мифологии, лежащие прямо передо мной на песке. Люди казались мне статуями из Лувра. В какой-то момент на пляже появились две сестры, которые сняли одежду и легли, - и тут я поняла, что они работают на меня", - говорит фотограф.

Модель из Швеции Наташа Кроун (Natasha Crown), принимающая участие в эротических фотосессиях, не скрывает, что регулярно обращается к хирургам и проводит эксперименты с внешностью. Но главный фетиш девушки — это большая попа.