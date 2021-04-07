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воскресенье, 11 апреля 2021 11:30

Котов приручили 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке - ученые
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Тысячелетиями коты работали крысоловами на кораблях и в хозяйствах крестьян, прежде чем полностью одомашнитися
Тысячелетиями коты работали крысоловами на кораблях и в хозяйствах крестьян, прежде чем полностью одомашнитися
Тысячелетиями коты работали крысоловами на кораблях и в хозяйствах крестьян, прежде чем полностью одомашнитися
Тысячелетиями коты работали крысоловами на кораблях и в хозяйствах крестьян, прежде чем полностью одомашнитися
Тысячелетиями коты работали крысоловами на кораблях и в хозяйствах крестьян, прежде чем полностью одомашнитися

Мало для кого является секрером то, что домашние коты происходят от своих диких сородичей. Однако теперь ученые, проведя самое масштабное исследование на эту тему, сделали важное открытие: оказывается, одомашнивание кошки происходило дважды.

Судя по всему, первыми кошек стали приручать земледельцы Ближнего Востока еще 9 тысяч лет назад. Затем, несколько тысячелетий назад, кошки из Древнего Египта начали на кораблях отправляться с торговцами в разные страны. Сейчас кошки живут на всех континентах, за исключением Антарктики.

По мнению ученых, к человеческим жилищам диких кошек привлекли мыши в изобилии жившие на амбарах. Это и положило начало длительным отношениям между людьми и кошками.

"Процесс приручения происходил дважды, сначала - на Ближнем Востоке, а затем, значительно позже - в Египте, - считает доктор Ева-Мария Гайгл из Института Жака Моно в Париже, руководившая исследованиями. - И уже после этого корабельные кошки успешно расселились по всему миру. Обе эти генеалогические линии присутствуют у современных кошек ".

Кошки не всегда были ленивыми существами, праздно слоняющмися по дому, какими мы их знаем сейчас. Тысячелетиями они работали крысоловами на кораблях и в хозяйствах крестьян, прежде чем полностью одомашниться.

"Я бы сказала, что коты сами выбрали человеческое общество, однако это был союз, взаимовыгодный для обеих сторон", - объясняет профессор Гайгл.

Во время исследований ученые добыли митохондриальную ДНК (которые передаются по материнской линии) из остатков более 200 древних котов, обнаруженных в захоронениях викингов, на стоянках каменного века и в гробницах фараонов. Анализ ДНК показал, что процесс одомашнивания кошек начался примерно 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, где есть богатая земледельческая культура. Возможно, именно фермеры первыми приручили кошек, а потом, случайно или намеренно, стали брать их с собой в дорогу, отправляясь в дальние страны. Вторая волна одомашнивания произошла уже в Древнем Египте. Во времена Римской империи коты распространились по Европе, а затем, уже в эпоху господства викингов, двинулись еще дальше.

Анализ ДНК останков египетской кошки, обнаруженной в древнем порту викингов, наводит на мысль, что в Северную Европу они попали морским путем.

Интересно, что кошки полосатого окраса (табби) появились только в средние века. Анализ ДНК свидетельствует о том, что эта мутация произошла в западной Турции в XIV веке. С тех пор за несколько сотен лет кошки табби распространились по всему миру, в первую очередь благодаря привлекательному окрасу, а не деловым качествам.

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"Вплоть до XIX века селекционная работа с кошками, в отличие от собак, практически не велась, - говорит доктор Гайгл. - Кошки и без того были полезными, поэтому и менять ничего не надо было".

В настоящее время существует множество пород кошек с разным окрасом и шерстью. Среди них есть такие экзотические породы как бамбино (безволосая приземистая кошка) и корниш-рекс (выведена в графстве Корнуолл кошка с кудрявой шерстью и телом гончей).

По заключению японских ученых, кошки так же хорошо как собаки могут справиться с некоторыми тестами на память, и это означает, что они могут быть столь же умными.

www.bbc.com
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