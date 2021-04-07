Котов приручили 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке - ученые

Мало для кого является секрером то, что домашние коты происходят от своих диких сородичей. Однако теперь ученые, проведя самое масштабное исследование на эту тему, сделали важное открытие: оказывается, одомашнивание кошки происходило дважды.

Судя по всему, первыми кошек стали приручать земледельцы Ближнего Востока еще 9 тысяч лет назад. Затем, несколько тысячелетий назад, кошки из Древнего Египта начали на кораблях отправляться с торговцами в разные страны. Сейчас кошки живут на всех континентах, за исключением Антарктики.

По мнению ученых, к человеческим жилищам диких кошек привлекли мыши в изобилии жившие на амбарах. Это и положило начало длительным отношениям между людьми и кошками.

"Процесс приручения происходил дважды, сначала - на Ближнем Востоке, а затем, значительно позже - в Египте, - считает доктор Ева-Мария Гайгл из Института Жака Моно в Париже, руководившая исследованиями. - И уже после этого корабельные кошки успешно расселились по всему миру. Обе эти генеалогические линии присутствуют у современных кошек ".

Кошки не всегда были ленивыми существами, праздно слоняющмися по дому, какими мы их знаем сейчас. Тысячелетиями они работали крысоловами на кораблях и в хозяйствах крестьян, прежде чем полностью одомашниться.

"Я бы сказала, что коты сами выбрали человеческое общество, однако это был союз, взаимовыгодный для обеих сторон", - объясняет профессор Гайгл.

Во время исследований ученые добыли митохондриальную ДНК (которые передаются по материнской линии) из остатков более 200 древних котов, обнаруженных в захоронениях викингов, на стоянках каменного века и в гробницах фараонов. Анализ ДНК показал, что процесс одомашнивания кошек начался примерно 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, где есть богатая земледельческая культура. Возможно, именно фермеры первыми приручили кошек, а потом, случайно или намеренно, стали брать их с собой в дорогу, отправляясь в дальние страны. Вторая волна одомашнивания произошла уже в Древнем Египте. Во времена Римской империи коты распространились по Европе, а затем, уже в эпоху господства викингов, двинулись еще дальше.

Анализ ДНК останков египетской кошки, обнаруженной в древнем порту викингов, наводит на мысль, что в Северную Европу они попали морским путем.

Интересно, что кошки полосатого окраса (табби) появились только в средние века. Анализ ДНК свидетельствует о том, что эта мутация произошла в западной Турции в XIV веке. С тех пор за несколько сотен лет кошки табби распространились по всему миру, в первую очередь благодаря привлекательному окрасу, а не деловым качествам.

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"Вплоть до XIX века селекционная работа с кошками, в отличие от собак, практически не велась, - говорит доктор Гайгл. - Кошки и без того были полезными, поэтому и менять ничего не надо было".

В настоящее время существует множество пород кошек с разным окрасом и шерстью. Среди них есть такие экзотические породы как бамбино (безволосая приземистая кошка) и корниш-рекс (выведена в графстве Корнуолл кошка с кудрявой шерстью и телом гончей).

По заключению японских ученых, кошки так же хорошо как собаки могут справиться с некоторыми тестами на память, и это означает, что они могут быть столь же умными.