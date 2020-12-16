Кенгуру способны общаться с людьми не хуже собак

Кенгуру способны сознательно взаимодействовать с людьми так же, как и собаки.

Это противоречит распространенным мнениям о том, что на такое поведение способны лишь прирученные животные, отмечает австралийский профессор Алан Макелигот из Сиднейского университета, пишет Biology Letters.

"Наше исследование указывает, что потенциал референтной сознательной коммуникации животных с людьми был недооценен", - говорит Макелигот.

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Исследователи проследили за поведением 11 взрослых кенгуру, которые жили в неволе, но при этом не были одомашнены. Возле животных клали еду в закрытом пластиковом контейнере и наблюдали, как те будут себя вести, чтобы ее раздобыть.

10 из 11 кенгуру пристально смотрели на экспериментатора, который клал еду, а 9 - еще и переводили взгляд с экспериментатора на контейнер. Исследователи также заметили случаи, когда кенгуру подталкивали экспериментатора носом или терлись об него, то есть сознательно применяли формы коммуникации.

Кенгуру, козы и собаки - социальные животные. Австралийские ученые предлагают искать объяснение "общения" кенгуру именно в этом.

Фото: pexels.com

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Около Чикаго правоохранители города Перу в течение 2 ч. пыталась поймать кенгуру, который сбежал от хозяина и гулял по городу. Вместе с полицейскими животное по имени Уолли преследовали пожарные и местные жители.