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среда, 16 декабря 2020 13:11

Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года
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Всемирная метеорологическая организация при ООН объявила победителей ежегодного конкурса на лучшие фотографии погодных явлений, которые использует для календаря на 2021 год.

Фотографы и метеорологи выбрали 13 фото-победителей с 70 фотографий, отобранных из более чем тысячи кандидатов через народное голосование, пишет hromadske.ua.

Во внимание принимали количество голосов, а также фотографическую и метеорологическую ценность фотографии.

Одно из фото используют для обложки календаря на 2021 год, а другие для каждого из 12 месяцев.

"Радуга после шторма". Остров Паг, Хорватия
Фото: Zrinka Balabanic / via WMO
"Изолированный". Порт Макуори, Австралия
"Порог Интерстелара". Район Лас-Кондес, Сантьяго, Чили
"Водяной смерч на море". Остров Лошинь, Хорватия
"Сердцебиение". Рамблер-канал, Гонконг

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Студентка британского университета сделала фотографию с выдержкой более 8 лет. Это, возможно, самая длинная выдержка в истории, сообщается на сайте университета.

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