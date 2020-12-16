Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года

Всемирная метеорологическая организация при ООН объявила победителей ежегодного конкурса на лучшие фотографии погодных явлений, которые использует для календаря на 2021 год.

Фотографы и метеорологи выбрали 13 фото-победителей с 70 фотографий, отобранных из более чем тысячи кандидатов через народное голосование, пишет hromadske.ua.

Во внимание принимали количество голосов, а также фотографическую и метеорологическую ценность фотографии.

Одно из фото используют для обложки календаря на 2021 год, а другие для каждого из 12 месяцев.

Фото: Zrinka Balabanic / via WMO

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Студентка британского университета сделала фотографию с выдержкой более 8 лет. Это, возможно, самая длинная выдержка в истории, сообщается на сайте университета.