Фото с самой длинной в истории выдержкой сделали с помощью пивной банки

Студентка британского Университета сделала фотографию с выдержкой более 8 лет.

Это, возможно, самая длинная выдержка в истории, сообщается на сайте университета.

В 2012 году Регина Валькенборг сделала самодельную камеру-обскуру из пустой банки сидра Kopparberg и фотобумаги, поместив ее на телескопе в обсерватории Бейфордберри, что расположена неподалеку от кампуса университета Хартфордшир.

Камера снимала 8 лет и 1 месяц, пока ее не нашел директор обсерватории. По сути, снимок получился случайно, поскольку Валькенборг забыла о проекте. На фото изображено 2 953 следа от Солнца, которое за указанный промежуток времени поднималось и садилось. В университете фотография получила название "течение времени".

Автор: herts.ac.uk

В обсерватории считают, что камера работала минимум до 2018 года, поскольку на фотографии есть сооружения построенные в конце 2017-го.

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