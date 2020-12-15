Опустошенные пожарами леса, засухи и наводнения: выбрали лучшие фотографии Земли 2020-го

Фото: JONK

Британское Королевское географическое общество выбрало победителей конкурса "Фото Земли 2020" в 6 категориях.

Об этом сообщило ВВС.

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По словам организаторов, конкурс должен призвать людей заботиться о природе и ее жителях.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть фото, которые победили на конкурсе.

Снимки тени в центре галактики IC 5063 сделал телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, NASA.