Опустошенные пожарами леса, засухи и наводнения: выбрали лучшие фотографии Земли 2020-го

Британское Королевское географическое общество выбрало победителей конкурса "Фото Земли 2020" в 6 категориях.
Об этом сообщило ВВС.
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По словам организаторов, конкурс должен призвать людей заботиться о природе и ее жителях.
Gazeta.ua предлагает пересмотреть фото, которые победили на конкурсе.
Снимки тени в центре галактики IC 5063 сделал телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, NASA.
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