Полицейские, пожарные и рыбаки ловили кенгуру

Правоохранителям пришлось перекрыть несколько дорог, чтобы животное никто не сбил. Фото: Facebook

Близ Чикаго, правоохранители города Перу в течение двух часов пыталась поймать кенгуру, который сбежал от своего хозяина и гулял по городу.

Вместе с полицейскими животное по имени Уолли преследовали пожарные и местные жители. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что правоохранителям пришлось перекрыть несколько дорог, чтобы животное никто не сбил.

В конце концов Уолли упал в реку. Владелец животного собирался лезть в воду, но полицейские его остановили. Рядом были рыбаки, к которым обратились за помощью.

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"Мы кричали и показывали пальцем. "Достаньте сетку, достаньте сетку". Они кричали: "Это не собака". Мы отвечали, что это не собака, а валлару ", - рассказал офицер полиции Дуг Бернабе.

После того как кенгуру достали из воды, ветеринары высушили его и согрели.

Владелец животного Нейт Друвель сказал, что Уолли уже дома и чувствует себя хорошо.

Сейчас правоохранители проверят, был ли у владельца кенгуру разрешение на содержание животного.

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