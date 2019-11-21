Какое слово в этом году люди стали употреблять чаще в 100 раз

Оксфордский словарь признал словом 2019 года выражение "climate emergency", что переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация" Фото: ТСН

Оксфордский словарь признал словом 2019 года выражение "climate emergency", что переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация".

Официальный Twitter словаря сообщил об этом 20 ноября, пишет УНН.

"Слово года в Оксфорде стало "climate emergency" (чрезвычайная климатическая ситуация). Определяется, как "ситуация, в которой необходимо срочно принять меры для уменьшения или прекращения изменения климата и избежания потенциально необратимый вред окружающей среде в результате этого", - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что употребление выражения "climate emergency" в 2019 году резко вырос до сентября этого года. Частота его использования возросла в 100 раз.

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Среди претендентов на "слово 2019" было выражение "climate denial" (отрицание климатических изменений) и "ecocide" (экоцид).

Оксфордский словарь выбрал слово 2018-го. По версии редакторов, это слово - токсический. Слово употреблялось в широком спектре тем и описывало много ситуаций уходящего.