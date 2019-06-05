Как выявить дурака, который выдает себя умным

Некоторые люди прикладывают все усилия для того, чтобы казаться умными

В глупых людей много фальши, нет мысли о будущем и последствия, любят драматические отношения и много говорят.

Когда люди навязывают вам свою интеллектуальность, можете быть уверены, что она фальшивая. Эти люди вечно делают вид, будто им известны все факты, даже если они никак не могли о них знать.

У таких людей нет перспективы. Это жизнь одним моментом. Глупые люди думают только о том, что могут получить сейчас, а не о том, что ждет их завтра.

Еще одним признаком дурака есть лицемерие, рассказывает ukr.media.

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Любители давать советы, которые никогда не задумываются о себе, лишены критического мышления.

Такие люди любят посплетничать, и поэтому делают это и в отношениях. В результате постоянные драмы в жизни.

Если собеседник больше говорит, чем слушает - это эгоист, который любит только себя. Умные люди, меньше рассказывают, а больше слушают.

Неразумные люди повторяют чужие достижения, не делая ничего своего. Затем возникают зависть зачем скрывается беспросветная глупость.

Психологи из Университета штата Флорида доказали, что настроение окружающих передается и влияет на поведение. Нельзя общаться с негативными людьми близко, так же как и с неразумными.