Как выглядят люди, когда смотрят фильмы для взрослых: интересные фото

Фото: bustle.com

Бразильский фотограф Патрик Струйс создал серию снимков "Порнопортреты", на которых продемонстрировал людей во время просмотра фильмов для взрослых.

Каждая модель сидела перед экраном, их попросили вести себя естественно и непринужденно. Кадры порно вызвали много эмоций у участников проекта, пишет bustle.com

"Я подумал, что было бы здорово показать различную реакцию людей во время просмотра порнографического видео. Обычно люди смеялись и улыбались, но через несколько минут после начала просмотра мне удавалось отразить более естественную и искреннюю реакцию. Сложнее всего было с гетеросексуальными мужчинами. Они, в отличие от женщин и геев, чувствовали себя крайне дискомфортно и все время смеялись, шутили и пытались поговорить со мной во время съемки", - признается фотограф.

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Струйс также отметил, что планирует продолжить проект и создать серию видеороликов, после чего намерен открыть выставку, которая покажет эмоции людей при просмотре порно.

В соцсети Instagram в рамках проекта Art in porno публикуют скриншоты с фильмов для взрослых, где есть произведения искусства.