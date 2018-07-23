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понедельник, 23 июля 2018 01:37

Как в отеле: топ-5 самых роскошных поездов
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The Blue Train соединяет два города - Кейптаун и Преторию
Фото: obozrevatel
The Blue Train соединяет два города - Кейптаун и Преторию
В однодневное путешествие с Порто можно отправиться на историческом поезде The Presidential
В однодневное путешествие с Порто можно отправиться на историческом поезде The Presidential
Стоимость поездки на «Экспрессе Махараджей» будет начинаться от $ 6 650

Ценные материалы в интерьере и местные специалитеты от шеф-повара возможны не только в многозвездочных гостиницах, но и в некоторых поездах. Проехаться в них мечтает каждый путешественник.

Подборку пяти самых роскошных поездов предлагает Obozrevatel.

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1. Train Suite Shiki-shima

Футуристический поезд начинает свой маршрут в Токио. Его интерьеры напоминают бутик-отель. Купе оформлены минималистично, с использованием роскошных материалов. Общественные зоны превратили в сказочный лес - стены сделаны в виде деревьев, а на полу специальное покрытие, напоминающего на ощупь траву.

Шеф-повар - обладатель звезды "Мишлен". Он готовит для пассажиров блюда, характерные для того региона, где едет поезд.

 

2. The Blue Train

Поезд курсирует в Южно-Африканской республике и соединяет два города - Кейптаун и Преторию. Купе оформлены в классическом стиле. Во время ужина действует дресс-код - вечерний наряд.

Автор: obozrevatel
  The Blue Train соединяет два города - Кейптаун и Преторию
The Blue Train соединяет два города - Кейптаун и Преторию

3. Maharajas 'Express

Путешествия начинаются с Дели или Мумбаи и продолжаются четыре, семь или восемь дней. Оформляли купе и общие зоны поезда в стиле карет махараджей, используя драгоценные породы дерева и роскошные ткани. К услугам путешественников в поезде есть зона отдыха, бар и два ресторана.

Автор: scmp.com
  Футуристический поезд Train Suite Shiki-shima начинает свой маршрут в Токио
Футуристический поезд Train Suite Shiki-shima начинает свой маршрут в Токио

4. The Presidential

В однодневное путешествие с Порто можно отправиться на историческом поезде The Presidential. Он изготовлен в конце XIX века для поездок короля, а в наше время отреставрирован и переоборудован под роскошные экскурсии.

Автор: obozrevatel
  В однодневное путешествие с Порто можно отправиться на историческом поезде The Presidential
В однодневное путешествие с Порто можно отправиться на историческом поезде The Presidential

5. The Ghan

Огромный поезд мчится через всю Авcтралию - с Дарвина до Аделаиды. В нем есть купе двух категорий, лаундж и ресторан Queen Adelaide. Шеф-повар предлагает местные специалитеты, например, кенгурятину на гриле. В поезде действует дресс-код smart casual.

Автор: obozrevatel
  The Ghan мчится через всю Авcтралию - с Дарвина до Аделаиды
The Ghan мчится через всю Авcтралию - с Дарвина до Аделаиды
Французская компания Akka Techonologies создает гибрид самолета и поезда. Транспортное средство назвали Link & Fly.
Obozrevatel
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