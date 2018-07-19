То ли самолет, то ли поезд: показали транспорт будущего

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Французская компания Akka Techonologies создает гибрид самолета и поезда.

Транспортное средство назвали Link & Fly, сообщает Тonight.

"Сначала автомобили станут электрическими и автономными. Следующий большой переворот состоится в самолетостроении", - говорит главный исполнительный директор Akka Морис Риччи.

Длина гибрида - 34 м. Высота - 8 м. Размах крыльев - 49 м. Максимальная скорость в воздухе - 1012 км/ч. Во время полета Link способен вместить 160 пассажиров.

Уникальность транспортного средства в том, что после приземления оно превращается в наземный транспорт. Крылья складываются. Самолет продолжает движение, как поезд.

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По словам разработчиков, такое транспортное средство разгрузит крупные транспортные пути и повысит привлекательность авиаперелетов. Пассажирам не придется самостоятельно добираться в города из аэропортов, которые часто расположены на окраине или в другом населенном пункте.

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