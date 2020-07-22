Как изменить имя iPhone: пошаговая инструкция

Сменить имя iPhone очень просто

Как зовут ваш айфон? Возможно, вы удивитесь, но - да, у него есть имя. То самое, которое идентифицирует iPhone для сетей Wi-Fi и других устройств.

Представим, что вы захотели купить айфон 11 и иногда использовать его как точку доступа в общественном месте. Случайные прохожие, гости за соседним столиком увидят, что рядом "сидит", например, iPhone Татьяны или еще круче - iPhone Татьяны Черниченко. Что делать в таком случае?

Как переименовать гаджет в целях безопасности или когда нынешнее наименование владельцу уже приелось, давайте узнаем.

Пошаговое руководство

Сменить имя iPhone очень просто. Вот как это делается:

1. Выберите "Настройки"> "Основные"> "Об этом устройстве".

2. Нажмите "Имя". Это покажет текущее имя, скорее всего, просто iPhone по умолчанию или в сочетании с вашим именем.

3. Удалите текущую подпись и введите другую. Нажмите "Готово", когда закончите.

Вот и все. Псевдоним айфона может быть любым, какой вам нравится, но помните - его видно всем владельцам "яблочных" гаджетов поблизости. Поэтому лучше не пишите в поле имени личные и паспортные данные, номер телефона, пароли и т. д.

Где отражается наименование iPhone

Сменить имя iPhone очень просто

Если у вас включена точка доступа, другие устройства видят его имя при поиске сетей Wi-Fi. Чтобы скрыть видимость, отключите Personal Hotspot. Вы можете сделать это, выбрав "Настройки"> "Персональная точка доступа". На экране "Персональная точка доступа" коснитесь ползунка, чтобы он переместился в положение "Выкл".

Имя телефона также есть в вашей учетной записи iCloud. Его видно и при использовании AirDrop - временной сети Wi-Fi на основе Bluetooth, которую можно создавать с другими устройствами Apple в непосредственной близости от вашего iPhone.

"И опять же, если у вас включен Bluetooth, другие устройства Apple видят имя айфона", – отмечают специалисты интернет-магазина девайсов и гаджетов stylus.ua.

Наконец, имя телефона отражается во время использования приложения "Найти мой iPhone", когда владелец пытается отыскать гаджет, который потерял.