Как изменить имя iPhone: пошаговая инструкция

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 6921
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 675
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 576
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1863
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3429
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 450
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 972
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 891
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
9
12
15
20
5
Фото животных, которых природа наградила интересной внешностью
Фото животных, которых природа наградила интересной внешностью
Фото животных, которые любят приключения больше, чем Индиана Джонс
Фото животных, которые любят приключения больше, чем Индиана Джонс
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
20 животных, которые бесконечно любят своих хозяев
20 животных, которые бесконечно любят своих хозяев
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
Видео
Все видео
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Украинцы смогут увидеть "огненное кольцо"
Украинцы смогут увидеть "огненное кольцо"
Драка украинских нардепов попала в бельгийскую рекламу
Драка украинских нардепов попала в бельгийскую рекламу
Над Донбассом пронесся мощный торнадо
Над Донбассом пронесся мощный торнадо
Экс-глава ОП Богдан мучил животных в зоопарке
Экс-глава ОП Богдан мучил животных в зоопарке
Интервью
1/5
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 207
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1287
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5166
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 189
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 13:17

Как изменить имя iPhone: пошаговая инструкция

  Комментировать
  Сменить имя iPhone очень просто
Сменить имя iPhone очень просто

Как зовут ваш айфон? Возможно, вы удивитесь, но - да, у него есть имя. То самое, которое идентифицирует iPhone для сетей Wi-Fi и других устройств.

Представим, что вы захотели купить айфон 11 и иногда использовать его как точку доступа в общественном месте. Случайные прохожие, гости за соседним столиком увидят, что рядом "сидит", например, iPhone Татьяны или еще круче - iPhone Татьяны Черниченко. Что делать в таком случае?

Как переименовать гаджет в целях безопасности или когда нынешнее наименование владельцу уже приелось, давайте узнаем.

Пошаговое руководство

Сменить имя iPhone очень просто. Вот как это делается:

1. Выберите "Настройки"> "Основные"> "Об этом устройстве".

2. Нажмите "Имя". Это покажет текущее имя, скорее всего, просто iPhone по умолчанию или в сочетании с вашим именем.

3. Удалите текущую подпись и введите другую. Нажмите "Готово", когда закончите.

Вот и все. Псевдоним айфона может быть любым, какой вам нравится, но помните - его видно всем владельцам "яблочных" гаджетов поблизости. Поэтому лучше не пишите в поле имени личные и паспортные данные, номер телефона, пароли и т. д.

Где отражается наименование iPhone

  Сменить имя iPhone очень просто
Сменить имя iPhone очень просто

Если у вас включена точка доступа, другие устройства видят его имя при поиске сетей Wi-Fi. Чтобы скрыть видимость, отключите Personal Hotspot. Вы можете сделать это, выбрав "Настройки"> "Персональная точка доступа". На экране "Персональная точка доступа" коснитесь ползунка, чтобы он переместился в положение "Выкл".

Имя телефона также есть в вашей учетной записи iCloud. Его видно и при использовании AirDrop - временной сети Wi-Fi на основе Bluetooth, которую можно создавать с другими устройствами Apple в непосредственной близости от вашего iPhone.

"И опять же, если у вас включен Bluetooth, другие устройства Apple видят имя айфона", – отмечают специалисты интернет-магазина девайсов и гаджетов stylus.ua.

Наконец, имя телефона отражается во время использования приложения "Найти мой iPhone", когда владелец пытается отыскать гаджет, который потерял.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменить имя iPhone: пошаговая инструкция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО

Папа Римский поддержал украинцев, проживающих в Европе

Убийцу 77 человек приговорили к 21 году тюрьмы

Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине

Правозащитника осудили за разглашение информации о вторжении в другую страну

Остап Вишня опубликовал первый фельетон

Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 16912
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10926
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 9936
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 9189
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 7939
Интересно
Африка разваливается на две части
Африка разваливается на две части Просмотров: 2196
Фото животных, которых природа наградила интересной внешностью
Фото животных, которых природа наградила интересной внешностью
9
 Просмотров: 11835
Мужчине отказали налить бензина - в отместку он подбросил ядовитых змей
Мужчине отказали налить бензина - в отместку он подбросил ядовитых змей Просмотров: 1908
Фото животных, которые любят приключения больше, чем Индиана Джонс
Фото животных, которые любят приключения больше, чем Индиана Джонс
12
 Просмотров: 2835
Семья Обамы стала богаче в 30 раз, чем когда они пришли в Белый дом в 2008 году
Семья Обамы стала богаче в 30 раз, чем когда они пришли в Белый дом в 2008 году Просмотров: 918
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Луцкого террориста задержали
4
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции
4
Зеленский выполнил требование террориста
Голосов: 149
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua