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понедельник, 18 ноября 2019 14:57

Изобрели формулу перевода собачьего возраста в человеческий

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Изобрели формулу перевода собачьего возраста в человеческий
Возраст человека и собаки соотносятся нелинейно Фото: zooteam.malysh-krepysh.by

Ученые из Калифорнийского университета в Калифорнии нашли точную формулу, которая позволяет перевести возраст собак в человеческий.

Найти параллель между возрастом людей и собак позволило накопления эпигенетических модификаций ДНК, пишет ZN.

Средняя продолжительность жизни человека 70 лет, а собаки - 10. Есть способ перечислить один возраст в другой, просто умножив или разделив на семь. Но этот метод не достоверен.

Ученые предложили другой подход. ДНК с возрастом постепенно накапливает химические модификации. Присоединены к определенным ее участков метильные группы помогают настраивать и контролировать работу генома в зависимости от конкретных условий и опыта. И они, как песочные часы, позволяют оценить биологический возраст. У людей уже выявлена ​​связь между возрастом и накоплением эпигенетических модификаций. Теперь такая работа проделана и для собак.

Исследование ученых было проведено исключительно на лабрадорах. В нем приняло участие 104 животных в возрасте от 4 недель до 16 лет. С возрастом у собак, как и у людей, накапливаются метильные группы. Некоторые гены, для которых этот процесс особенно выражен, были общими для обоих видов.

Ученые проследили за характерными изменениями, которые могли бы провести параллели между определенными возрастными категориями у разных видов. Это и позволило им найти формулу для пересчета одних лет в другие: человеческий возраст = 16 * ln (возраст собаки) + 31.

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Возраст человека и собаки соотносятся нелинейно. Годовалый лабрадор "равно" 31-летнему человеку, пятилетний - 57-летней, а восьмилетний - 64-летней.

13 ноября в киевском Дворце культуры Куреневка представили QR-паспорт для домашних животных. Устройство состоит из металлического жетона с уникальным QR-кодом. Он соединен с цифровым профилем животного на онлайн-платформе Animal ID. На ней удалось объединить все необходимые данные о домашнем любимце: прививки, идентификационный код, родословную и дополнительную информацию для ветеринаров, кинологов или муниципалитетов.

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