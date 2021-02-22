Итальянские фонтаны напоминают одесские: художница коллекционирует старые фонтаны

Фото: предоставила Валерия Тарасенко

Художница Валерия Тарасенко 4 года коллекционирует заброшенные фонтаны. Имеет в своей коллекции почти сто сфотографированных фонтанов - в Украине, Грузии, Франции, Италии, Швейцарии, Португалии, Греции, Турции. Печатает фото фонтанов на алюминиевых пластинах в технике ctp oil. О самых интересных фонтанах, которые ей удалось найти за границей, она рассказала Gazeta.ua.

"Заброшенные фонтаны мы находили во всей Европе. Единственный город, где мы не нашли ни одного недействующего фонтана - это Милан. Все фонтаны там отреставрированы и работают. Старые фонтаны все наполненные водой, и там хоть какой-то маленький поток, но бежит.

Несколько заброшенных фонтанов мы нашли в Берлине, много - в Венеции.

Зарубежные фонтаны от украинских отличаются абсолютно всем. Они гораздо более сложной конструкции, в которую часто включены какая-то скульптура или архитектурный ансамбль. Очень не похожи на советские. За рубежом очень много маленьких фонтанчиков и фонтанов с масками и какими-то химерами. Они более скульптурные.

В Италии очень красивые фонтаны. Там стараются, чтобы все они, даже старые, работали. Хотя есть случаи, когда фонтан отреставрировать невозможно, но они во всяком случае стоят чистые и ухоженные.

В Италии мы нашли фонтаны у вил и усадеб. Они немного напоминают одесские.

Нашли в Италии даже фонтан в лесу. Казалось, что когда-то это был парк, потом он сильно зарос деревьями и превратился практически в лес.

В Париже мало заброшенных фонтанов, а те, которые заброшены, люди украсили наклейками и сделали имитацию мозаики вокруг кафе. Видела такой фонтан - золотистый, в виде бокала, оклеенный цветными наклейками.

В Копенгагене подруга нашла старый фонтан во дворе дома и сразу прислала. Небольшая клумба, обложена камнями, и краник посередине. Простейшая форма, но выглядит уютно.

В Тбилиси фонтанов очень много. Они там разные - есть и советские, и грузинские. Грузинские большие и имеют более сложную конструкцию. Грузинские фонтаны не компактные, могут быть многоуровневые и многоярусные. Все широкие.

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Гуляли по Тбилиси после того, как нашли 7 заброшенных фонтанов, присели в кафе съесть мороженого и увидели красавца, который стал фаворитом: вырыто среди зеленой лужайки круглое углубление, похожее на маленький бассейн, с заросшим травой краном посередине, напоминающий вазон", - рассказала художница.

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