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вторник, 23 февраля 2021 19:31

Итальянские фонтаны напоминают одесские: художница коллекционирует старые фонтаны
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Валерия Тарасенко превращает свои фотографии фонтанов на художественные объекты
Фото: предоставила Валерия Тарасенко
Валерия Тарасенко превращает свои фотографии фонтанов на художественные объекты
Валерия Тарасенко превращает свои фотографии фонтанов на художественные объекты
Валерия Тарасенко превращает свои фотографии фонтанов на художественные объекты
Валерия Тарасенко превращает свои фотографии фонтанов на художественные объекты

Художница Валерия Тарасенко 4 года коллекционирует заброшенные фонтаны. Имеет в своей коллекции почти сто сфотографированных фонтанов - в Украине, Грузии, Франции, Италии, Швейцарии, Португалии, Греции, Турции. Печатает фото фонтанов на алюминиевых пластинах в технике ctp oil. О самых интересных фонтанах, которые ей удалось найти за границей, она рассказала Gazeta.ua.

"Заброшенные фонтаны мы находили во всей Европе. Единственный город, где мы не нашли ни одного недействующего фонтана - это Милан. Все фонтаны там отреставрированы и работают. Старые фонтаны все наполненные водой, и там хоть какой-то маленький поток, но бежит.

Несколько заброшенных фонтанов мы нашли в Берлине, много - в Венеции.

Зарубежные фонтаны от украинских отличаются абсолютно всем. Они гораздо более сложной конструкции, в которую часто включены какая-то скульптура или архитектурный ансамбль. Очень не похожи на советские. За рубежом очень много маленьких фонтанчиков и фонтанов с масками и какими-то химерами. Они более скульптурные.

В Италии очень красивые фонтаны. Там стараются, чтобы все они, даже старые, работали. Хотя есть случаи, когда фонтан отреставрировать невозможно, но они во всяком случае стоят чистые и ухоженные.

В Италии мы нашли фонтаны у вил и усадеб. Они немного напоминают одесские.

Нашли в Италии даже фонтан в лесу. Казалось, что когда-то это был парк, потом он сильно зарос деревьями и превратился практически в лес.

В Париже мало заброшенных фонтанов, а те, которые заброшены, люди украсили наклейками и сделали имитацию мозаики вокруг кафе. Видела такой фонтан - золотистый, в виде бокала, оклеенный цветными наклейками.

В Копенгагене подруга нашла старый фонтан во дворе дома и сразу прислала. Небольшая клумба, обложена камнями, и краник посередине. Простейшая форма, но выглядит уютно.

В Тбилиси фонтанов очень много. Они там разные - есть и советские, и грузинские. Грузинские большие и имеют более сложную конструкцию. Грузинские фонтаны не компактные, могут быть многоуровневые и многоярусные. Все широкие.

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Гуляли по Тбилиси после того, как нашли 7 заброшенных фонтанов, присели в кафе съесть мороженого и увидели красавца, который стал фаворитом: вырыто среди зеленой лужайки круглое углубление, похожее на маленький бассейн, с заросшим травой краном посередине, напоминающий вазон", - рассказала художница.

В испанской Севилье во время ремонта в баре Cervecería Giralda нашли остатки арабских бань XII в.

В начале 1900-х годов архитектор Висенте Травер превратил древнее здание в гостиницу. Ему удалось сохранить баню, построенную во времена халифата Альмохадов, сообщает Elpais.

Во время пандемии в баре начали ремонт. Рабочие нашли уникальные фрески. Раньше все думали, что здание отеля является лишь стилизацией под старую архитектуру.

Автор: Валерия Радзиевская
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