Исследовали влияние видеоигр на психическое здоровье человека

Оказалось, что игроки, которые действительно наслаждались видеоиграми, лучше себя чувствовали. Фото: pixabay.com

Видеоигры не вызывают эмоциональной зависимости у игроков, а наоборот способны улучшать психическое здоровье и общее самочувствие.

Об этом сообщили на сайте Оксфордского университета.

Директор по исследованиям Оксфордского интернет-института, профессор Эндрю Пшибыльский провел исследование с участием 3270 игроков. Он составил опрос для оценки их самочувствия и благополучия, использовав в исследовании фактическое время, которое люди тратят на игру, а не то, о котором они сами рассказывали. Таким образом ученый решил проверить поведение людей, играющих в популярные игры Plants vs Zombies: Battle for Neighborville и Animal Crossing: New Horizons.

В исследовании сравнивались фактическое время, затраченное на видеоигры, и опыт, который те предоставляли. У игроков оценивали чувство автономии, принадлежности к делу, наслаждения и ощущение психологического давления. Результаты показали, что люди, получавшие удовольствие от видеоигр, чаще чувствовали себя лучше. К тому же опыт и эмоции, которые игроки получали, оказались важнее времени, потраченного на саму игру.

То есть время, проведенное за видеоиграми, является небольшим, но существенным фактором человеческого самочувствия, а личные переживания и опыт игроков гораздо важнее для самочувствия, чем сам процесс игры. Оказалось, что игроки, которые действительно наслаждались видеоиграми, лучше себя чувствовали, а те, кто имел негативный опыт от видеоигр, часто имели проблемы и в реальной жизни.

