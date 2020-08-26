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четверг, 27 августа 2020 18:05

Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ

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Автор: Тарас Подолян
  Искусственный интеллект может выйти когда-то на уровень самоорганизации, а потому ему нужно привить мораль - говорит Игорь Козловский
Искусственный интеллект может выйти когда-то на уровень самоорганизации, а потому ему нужно привить мораль - говорит Игорь Козловский

Философ и религиовед Игорь Козловский предполагает, что в будущем искусственному интеллекту можно будет привить чувство совести и морали. В свое время он работал доцентом кафедры религиоведения Донецкого института искусственного интеллекта. В интервью Gazeta.ua рассказал, как эти 2 сферы сочетаются.

"Я вижу одной из главных проблем нашей современной истории гуманитарное невежество. Особенно люди не понимают феномен религии, и это непонимание приводит к конфликтам и ксенофобии на религиозной почве.

Чувство совести - это то, что отличает человека от любых самых совершенных роботов

Искусственный интеллект, безусловно, развивается. Трудно спрогнозировать его будущее. Он будет выполнять определенные интеллектуальные функции, возможно, выйдет на уровень самоорганизации. И тогда могут возникнуть конфликты между искусственным интеллектом и человечеством. Человек, делая выбор, руководствуется не только интеллектом, но и моралью. Мы понимаем ценность человеческой жизни не столько интеллектуально, сколько эмоционально и морально. Мы многосложные существа. У искусственного интеллекта есть только когнитивные функции. Поэтому было бы хорошо, если бы программисты каким-то образом ввели в искусственный интеллект такую ​​составляющую, как совесть. Ведь наука не ставит перед собой вопрос смысла. Она занимается только поиском причин возникновения мира. Но она никогда не ставит вопрос - зачем этот мир возник? Какой смысл в нашей жизни? Этим наука не занимается. Но занимаются философия и религия.

 

Чувство совести - это то, что отличает человека от любых самых совершенных роботов. Поэтому и есть необходимость готовить специалистов по искусственному интеллекту, которые работали бы и с понятиями смыслов, совести, морали, духовного богатства ", отмечает Игорь Козловский.

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Он не исключает, что такие вещи когда-то можно будет запрограммировать.

"На том этапе развития, на котором находимся сейчас, это для нас кажется невозможным. Мы же должны работать на будущее. Чтобы невозможное стало возможным. Идея безумная, но много именно безумных идей реализованы сейчас. Разве 5 лет назад мы могли представить беспроводной телефон, по которому мы можем видеть друг друга? На то время это была безумная идея", - говорит он.

Ученые из Великобритании создали искусственный интеллект, который проанализировал данные с телескопа "Кеплер" и смог открыть 50 новых экзопланет.

Это стало возможно благодаря тому, что нейросеть может различать излучение от звезд, сообщает Уорицкий университет в Великобритании.

Автор: Валерия Радзиевская
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