Игрешечный единорог стал лучшим другом собаки

Собака и игрушечный единорог не расстаются ни на минуту. Фото: DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

История бездомного питбуля по имени Сису стала вирусной в интернете. Четвероногий ежедневно приходил к одному и тому же магазину и пытался похитить не пищу, а игрушечного единорога.

Питбуля не раз выгоняли, но он не сдавался и каждый раз подбегал к одной и той же игрушки, хватал ее зубами и бежал к выходу. Продавцы не выдержали ежедневного "квеста" и вызвали службу контроля за животными.

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Специалисты забрали Сису в приют, но один из офицеров таки сжалился над животным и приобрел ему желанную игрушку. После этого собака с единорогом стали неразлучны. Четвероногий носил с собой нового друга повсюду.

Работники приюта предполагают, возможно, в бывших владельцев была похожая игрушка, поэтому животное так привязалось к этой. Невероятную историю Сису опубликовали в одной из социальных сетей. Она получила бешеную популярность, благодаря чему собака быстро нашла новый дом и любящих хозяев.

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