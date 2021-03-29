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понедельник, 29 марта 2021 11:34

Зафиксировали самого редкого в мире леопарда

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Специалисты национального парка "Земля леопарда", который расположен в Приморском крае, получили уникальные кадры многодетного семейства дальневосточных леопардов. Подвид Panthera pardus orientalis считают самым редким в мире.

Фотографии удалось сделать благодаря автоматической камере, которая расположена в северной части "Земли леопардов", сообщает пресс служба национального парка.

Автор: “Земля леопарда”
  Зафиксировали самого редкого в мире леопарда
Зафиксировали самого редкого в мире леопарда

В объектив попала самка Leo 117F, которая привела своих детенышей на возвышенность. Взрослых леопардов часто фиксируют автоматические фото- и видеокамеры, однако самки с детенышами избегают звериных троп, на которых установлены камеры.

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На видео семейство отдыхает на скалистой площадке, но в какой-то момент самка что-то замечает и исчезает из поля зрения камеры. Трое детей с интересом наблюдают, что она делает. Ученые предполагают, что леопард увидел потенциальную добычу.

Panthera pardus orientalis - самый редкий подвид леопарда и вообще один из самых редких среди больших кошек. Эти животные проживают только на юго-западе Приморского края и территории Китая по соседству. Этот подвид находится на грани вымирания. Еще в начале 2000-х существовали 35 амурских леопардов. Благодаря строгой охране количество возросло примерно до 100.

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