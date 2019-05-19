 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2944
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6363
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 63842
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1107
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1458
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2331
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 387
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6472
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8073
Фото
Все фото
19
14
39
10
5
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс &quot;Студмис Черкащины&quot;
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс "Студмис Черкащины"
Заказал онлайн контейнер: мужчину &quot;кинули&quot; с жильем за $ 128
Заказал онлайн контейнер: мужчину "кинули" с жильем за $ 128
Видео
Все видео
В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя
В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
Химия без учебников: как сделать школьную программу более интересной
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Американская компания предлагает работу мечты
Американская компания предлагает работу мечты
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 441
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 783
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1809
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9675
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 567
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
воскресенье, 19 мая 2019 17:36

Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
19

  Комментировать

Многие компании придумывая свой бренд, хотели сделать их максимально персонализированными. Это бы вызвало симпатию к их брендов. Канадский иллюстратор Silvi продемонстрировал свое видение логотипов известных брендов, если бы они были реальными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы

Художник показал облик известных брендов, будь они людьми
Фото: Silvi

Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни. Показал этим, как внешний вид способен изменить личность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Вкусное воскресенье: топ-5 быстрых завтраков для ленивых
Вкусное воскресенье: топ-5 быстрых завтраков для ленивых Просмотров: 495
"Кольца" деревьев рассказали об изменении климата с 1900-го года
"Кольца" деревьев рассказали об изменении климата с 1900-го года Просмотров: 1413
Сейчас вы читаете новость «Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

День в истории: чем запомнилось 19 мая

Королеву посадили в тюрьму

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 570738
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского Просмотров: 8352
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
36
 Просмотров: 7758
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
 Просмотров: 6417
Великобритания меняет правила въезда в страну
Великобритания меняет правила въезда в страну Просмотров: 6022
Интересно
Вкусное воскресенье: топ-5 быстрых завтраков для ленивых
Вкусное воскресенье: топ-5 быстрых завтраков для ленивых
5
 Просмотров: 495
"Кольца" деревьев рассказали об изменении климата с 1900-го года
"Кольца" деревьев рассказали об изменении климата с 1900-го года Просмотров: 1413
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
14
 Просмотров: 5139
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 571413
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс "Студмис Черкащины"
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс "Студмис Черкащины"
10
 Просмотров: 2556
Больше всего комментируют
11
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
2
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Голосов: 584
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua