Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными

Многие компании придумывая свой бренд, хотели сделать их максимально персонализированными. Это бы вызвало симпатию к их брендов. Канадский иллюстратор Silvi продемонстрировал свое видение логотипов известных брендов, если бы они были реальными.

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Фото: Silvi

Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни. Показал этим, как внешний вид способен изменить личность.