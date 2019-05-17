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воскресенье, 19 мая 2019 10:00

Вкусное воскресенье: топ-5 быстрых завтраков для ленивых
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Завтрак должен быть вкусным, сытным и полезным. Чтобы приготовить такой, не обязательно тратить часы у плиты.

Gazeta.ua собрала топ-5 быстрых завтраков, которые под силу даже ленивым.

Омлет

Автор: Молочний Альянс
  Омлет с зеленью
Омлет с зеленью

Ингредиенты:

- 2-3 яйца;

- овощи, которые есть в холодильнике (перец, помидоры, фасоль, лук, морковь)

- соль, перец по вкусу;

- колбаса или сосиски;

- твердый сыр;

- зелень.

Приготовление:

Взбиваем яйца и добавляем к ним все остальные ингредиенты. Перемешиваем и выливаем на сковородку. Жарим до готовности. Омлет посыпаем тертым сыром и зеленью.

Яичные гренки

Автор: Ура! Повара
  Яичные гренки
Яичные гренки

Ингредиенты:

- 2 яйца;

- твердый сыр;

- хлеб;

- 60 мл молока;

- сахар по вкусу.

Приготовление:

Взбиваем яйца с молоком. Добавляем тертый сыр, сахар. Ломтики хлеба обмачиваем в полученной смеси и обжариваем до золотой корочки. Завтрак готов.

Банановые оладьи

Автор: Brovarnya Rivne
  Банановые оладьи
Банановые оладьи

Ингредиенты:

- 2-3 яйца;

- 1-2 бананы.

Приготовление:

Бананы разминаем вилкой. Смешиваем со взбитыми яйцами. На горячей сковороде формируем оладьи. Обжариваем с обеих сторон. Приятного аппетита!

Запеченное яблоко с корицей

Автор: Кулінарні рецепти
  Запеченное яблоко
Запеченное яблоко

Ингредиенты:

- 1 яблоко;

- мюсли;

- корица;

- 60 мл молока.

Приготовление:

Яблоко натираем на крупную терку. Добавляем мюсли, корицу и молоко. Ставим в микроволновую печь на 2 мин. Завтрак готов.

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Драники

Автор: Смачне кафе Пельмені
  Драники
Драники

Ингредиенты:

- 4 картофелины;

- луковица;

- 1 ст ложка муки;

- 1 яйцо;

- соль и перец по вкусу;

- сметана.

Приготовление:

Чтобы не тратить время на натирания картофеля и лука, пропустите овощи через мясорубку. Добавьте муку, яйца и специи. Обжарьте драники на сковороде. К готовому блюду добавьте сметану.

Детям нельзя завтракать сухими завтраками, сырыми овощами и фруктами, выпечкой и кефиром. Если утром есть сухие завтраки - уже через час будет снова ощутим голод. Лучше заменить омлетом или овсяной кашей.

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