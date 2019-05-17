Вкусное воскресенье: топ-5 быстрых завтраков для ленивых

Завтрак должен быть вкусным, сытным и полезным. Чтобы приготовить такой, не обязательно тратить часы у плиты.
Gazeta.ua собрала топ-5 быстрых завтраков, которые под силу даже ленивым.
Омлет
Ингредиенты:
- 2-3 яйца;
- овощи, которые есть в холодильнике (перец, помидоры, фасоль, лук, морковь)
- соль, перец по вкусу;
- колбаса или сосиски;
- твердый сыр;
- зелень.
Приготовление:
Взбиваем яйца и добавляем к ним все остальные ингредиенты. Перемешиваем и выливаем на сковородку. Жарим до готовности. Омлет посыпаем тертым сыром и зеленью.
Яичные гренки
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- твердый сыр;
- хлеб;
- 60 мл молока;
- сахар по вкусу.
Приготовление:
Взбиваем яйца с молоком. Добавляем тертый сыр, сахар. Ломтики хлеба обмачиваем в полученной смеси и обжариваем до золотой корочки. Завтрак готов.
Банановые оладьи
Ингредиенты:
- 2-3 яйца;
- 1-2 бананы.
Приготовление:
Бананы разминаем вилкой. Смешиваем со взбитыми яйцами. На горячей сковороде формируем оладьи. Обжариваем с обеих сторон. Приятного аппетита!
Запеченное яблоко с корицей
Ингредиенты:
- 1 яблоко;
- мюсли;
- корица;
- 60 мл молока.
Приготовление:
Яблоко натираем на крупную терку. Добавляем мюсли, корицу и молоко. Ставим в микроволновую печь на 2 мин. Завтрак готов.
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Драники
Ингредиенты:
- 4 картофелины;
- луковица;
- 1 ст ложка муки;
- 1 яйцо;
- соль и перец по вкусу;
- сметана.
Приготовление:
Чтобы не тратить время на натирания картофеля и лука, пропустите овощи через мясорубку. Добавьте муку, яйца и специи. Обжарьте драники на сковороде. К готовому блюду добавьте сметану.
Детям нельзя завтракать сухими завтраками, сырыми овощами и фруктами, выпечкой и кефиром. Если утром есть сухие завтраки - уже через час будет снова ощутим голод. Лучше заменить омлетом или овсяной кашей.
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