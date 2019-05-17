"Кольца" деревьев рассказали об изменении климата с 1900-го года

Стволовые кольца деревьев "рассказали", как менялся климат с 1990-м. Фото: cikavosti.com.

Исследования стволовых колец на деревьях, образующиеся на протяжении веков, ученые выяснили, что увеличение количества парниковых газов влияли на климат еще в 1900-м.

Его проводили учение Института Земли Колумбийского университета, сообщает журнал Nature.

"Исследование колец позволяют нам вернуться в прошлое и получить картину глобальных условий засухи за сотни лет до промышленной революции. Дерева реагируют на температуру и наличие или отсутствие осадков. Поэтому они дают возможность делать эти наблюдения, - сказала Кейт Марвел, ведущий автор исследования.

Ученые давно предполагали, из-за глобального потепления, некоторые регионы мира, такие как юго-запад США, станут сухие. В то время, другие области станут более влажными.

Анализ колец деревьев выделяет три периода за последние 120 лет, во время которых влияние человека на засуху очевиден.

Первый - с 1900 по 1949 год. Изменения были незначительны. И все же, некоторые регионы Австралии стали более сухими. Как отзыв природы на индустриализацию планеты.

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С 1950 по 1975-й более влажный и холодный период. Исследование предполагает, что аэрозоли, частицы выхлопных газов автомобилей и следы сжигания ископаемого топлива, были такими обильными, что блокировали солнечный свет и таким образом охлаждали планету.

В последний период, с 1981 по 2017-й, снова увеличилась засуха. Выбросы углерода нагревают планету. И такая тенденция "вероятно, будет усиливаться в ближайшие несколько десятилетий" и "последствия этой засухи на обширной территории Северной Америки и Евразии, вероятно, будут серьезными".

Исследование основывалось на серии "атласов засухи", содержащие данные о кольцах деревьев со всего мира за последние два тысячелетия. Атласы были собраны в основном Эдвардом Куком, ученым из Земного обсерватории Ламонт-Догерти в Колумбии и его отцом Бенджамином Куком, одном из соавторов исследования.

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