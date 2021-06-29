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четверг, 01 июля 2021 02:28

Художница поразила смелыми идеями для фото
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Художница удивляет фантазией.
Фото: sheidlina
Художница удивляет фантазией.
Художница удивляет фантазией.
Художница удивляет фантазией.
Художница удивляет фантазией.

Российская художница Элен Шейдлин умеет удивлять публику. Ее фотографии настолько оригинальны и странные в то же время, что их хочется рассматривать часами. Важны все детали. Ее творчество часто касается различных социальных тем.

Об этом пишет Вoredpanda.

Фотографии 26-летней женщины пользуются бешеной популярностью. Только в instagram за ней ежедневно следит более 4 млн подписчиков. Большинство от них в восторге от искусства, которое создает Элен.

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Иногда звезды поражают не только своим творчеством, но и яркими фото. Конечно, чтобы привлечь внимание, фотографии в бикини никто не отменял. Но чтобы существенно выделиться среди других, смелые решаются на действительно экстремальные фотосессии.

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