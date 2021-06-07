Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото

Фото: Vadim Solovyev

Российский художник Вадим Соловьев считает, что крупные города выглядят скучно. Поэтому и решил украсить улицы Санкт-Петербурга гигантскими животными. Для этого ему понадобилось лишь немного фантазии и навыков, чтобы воплотить задуманное в программе "Photoshop". Фотографии вышли довольно интересными, ведь вряд ли в реальной жизни кому-то удастся увидеть голубя, размером, как пятиэтажный дом, или летучего осьминога.

Об этом пишет Вoredpanda.

"В 20 лет я начал увлекаться графическим дизайном, и это было отправной точкой как для моей карьеры, так и для творчества", - сказал Соловьев.

С тех пор в основном он работал цифровым и креативным дизайнером, а сейчас руководит рекламным агентством. Оценили старания мужа и интернет-пользователи. В одной из социальных сетей за его творчеством следит около 60 тысяч подписчиков. Instagram появился в его жизни лишь пару лет назад и стал замечательным средством самовыражения.

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"Само понятие блога о параллельной реальности мне пришло в голову самостоятельно. Однажды я просто подумал, что было бы интересно дополнить окружающий мир чем-то необычным, выразить свои мысли с помощью вымышленных историй, сопровождающихся текстами, написанными непринужденно. Со временем в вымышленном мире выросли собственная мифология, история и персонажи. Кому-то понравились мои фотографии, кто-то начал с интересом читать тексты, кто-то начал искать ссылки и намеки на реальные события в мире. Поэтому постепенно мой аккаунт получил определенное количество подписчиков", - продолжил художник.

В пятницу, 18 июня, на территории столичного парка Певческое откроется новая цветочная выставка "Планета диких животных". На выставке появятся крокодилы, черепахи, слоны, страусы и другие 3D-композиции, сделанные из цветов и декоративных растений.