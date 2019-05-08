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среда, 08 мая 2019 14:53

Фото из фейкового отпуска можно приобрести за 19 долларов

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В США создали программу Fake A Vacation, которая создает поддельные фотографии из отпуска. Можно убедить своих подписчиков, что вы были на песчаном гавайском пляже, Ниагарском водопаде или в Лас-Вегасе.

Нужно выбрать любой поддельный фон и отправить несколько фото, где клиент сам или с близкими. Результат пришлют на почту через 72 часа вместе с описанием места, где человек якобы побывал, чтобы обман точно не раскрылся, пишет Радио Максимум.

"Наш сервис используют, потому что иногда настоящий отпуск обходится слишком дорого. Или просто, чтобы другие завидовали. Некоторые пользовались услугами сайта из-за того, что поездка отменилась в последний момент, но признаваться в этом не хотелось", - говорит руководитель отдела маркетинга Fake A Vacation Том Эда.

Автор: maximum.fm
  Нужно выбрать любой поддельный фон и отправить несколько фото, где клиент сам или с близкими
Нужно выбрать любой поддельный фон и отправить несколько фото, где клиент сам или с близкими

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Стоят фотографии из несуществующего отпуска от $19 до 49. Самое дешевое направление - Лас-Вегас. За дополнительную плату создатели могут сделать снимки с индивидуальными фонами.

Сила эмоций – решающий фактор при знакомстве с новым брендом. Но как их вызвать, да еще и "правильные"? В этом поможет визуальный контент.

Секреты предметной съемки

Правило первого впечатления действует всегда. Удачное рекламное фото – это изображение, вызывающее эмоции в заданном порядке: ассоциация (внимание) – интерес – желание – действие.

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