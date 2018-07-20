Если ужалила медуза: 5 советов для быстрого выздоровления

Купальный сезон в разгаре. Но настроение от теплого моря и прекрасного летнего отдыха портится, когда случайно ужалила медуза.
Специалисты предложили советы для скорейшего выздоровления после встречи с этим морским жителем, пишет "Домашний очаг".
Соленая вода. Ею надо обмыть место укуса, чтобы ограничить доступ токсина в организм.
Перекись водорода. Им, или хлоргексидином необходимо обработать кожу. Это ускорит выведение токсинов и быстрее заживит раны.
Холод стоит приложить, если на месте укуса появляются ожоги. Также можно принять антигистаминный препарат.
Вода. Пить надо как можно больше - для восстановления полноценного функционирования организма.
Тень. После поражения медузой необходимо избегать солнечных лучей, чтобы не усугубить ожог.
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Кроме того, нельзя прикасаться руками к месту ожога, промывать пресной водой, делать примочки из уксуса и спирта, а также промывать мочой.
В Мексиканском заливе и Карибском море обитает розовая медуза. Крупные особи могут достигать 70 см в диаметре. Ожоги этих медуз очень болезненные для человека.
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