Если ужалила медуза: 5 советов для быстрого выздоровления

Укус медузы есть опасным. Фото. anthropos.org.ua

Купальный сезон в разгаре. Но настроение от теплого моря и прекрасного летнего отдыха портится, когда случайно ужалила медуза.

Специалисты предложили советы для скорейшего выздоровления после встречи с этим морским жителем, пишет "Домашний очаг".

Соленая вода. Ею надо обмыть место укуса, чтобы ограничить доступ токсина в организм.

Перекись водорода. Им, или хлоргексидином необходимо обработать кожу. Это ускорит выведение токсинов и быстрее заживит раны.

Холод стоит приложить, если на месте укуса появляются ожоги. Также можно принять антигистаминный препарат.

Вода. Пить надо как можно больше - для восстановления полноценного функционирования организма.

Тень. После поражения медузой необходимо избегать солнечных лучей, чтобы не усугубить ожог.

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Кроме того, нельзя прикасаться руками к месту ожога, промывать пресной водой, делать примочки из уксуса и спирта, а также промывать мочой.

В Мексиканском заливе и Карибском море обитает розовая медуза. Крупные особи могут достигать 70 см в диаметре. Ожоги этих медуз очень болезненные для человека.



