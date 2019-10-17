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пятница, 18 октября 2019 01:35

Эротика и анатомия: что скрыто у каждого под кожей
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"Висцеральный" (относящийся к внутренним органам организма) так назвали серию анатомических портретов колумбийский иллюстратор Дэвида Перес и мексиканская фотограф Паола Рохас. Перес мастерски прорисовал анатомические детали на моделях, а Рохас снимала обнаженные тела, овеянные безмятежностью и спокойствием. В итоге получились кадры, приправленные легкой эротикой и первобытностью.

Эту серию работ называют современным наглядным анатомическим пособием. И, несмотря на противоречивые мнения и осуждения, в этих откровенных снимках нет ни намека на пошлость.

Для создания иллюстраций авторы выбрали два цвета — красный и синий. Каждый из них несет особое значение. Прохладный синий оттенок отражает хирургический подтекст, а красный передает теплоту жизни, страсти и своего рода первобытный инстинкт.

На грани эротики и анатомии.
Наглядное пособие о том, что находится у каждого внутри.
Брюшная полость, или как устроен человек.
Сердце.
Женские придатки.

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