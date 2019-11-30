Доводят до слез: показали романтические моменты в истории кино

В сети опубликовали самые трогательные сцены в кино, которые способны растрогать до слез.

Подборку собрали по опросам читателей, пишет buzzfeed.com.

Когда Гарри на новогодней вечеринке сказал Салли, что любит ее ( "Когда Гарри встретил Салли")

Автор: buzzfeed.com "Когда Гарри встретил Салли"

"Я пришел сюда сегодня, потому что когда ты понимаешь, что хочешь провести всю жизнь с кем-то, этот момент должен наступить как можно скорее".

Когда Марк Дарси сказал Бриджет о своих истинных чувствах ( "Дневник Бриджит Джонс")

Автор: buzzfeed.com "Дневник Бриджит Джонс"

"- Ты мне очень нравишься.

- Да, не считая курения, распития алкоголя, вульгарной матери ... и словесного поноса.

- Нет, ты мне очень нравишься. Так же, как и я тебе."

Когда Эдвард заставил весь двор Сандры нарциссами, ее любимыми цветами ( "Большая рыба")

Автор: buzzfeed.com "Большая рыба"

"- Нарциссы!

"- Твои любимые цветы.

- Где ты нашел их в таком количестве?

- Я обзвонил 5 штатов".

Когда Джамаль нежно поцеловал шрам Латики ("Миллионер из трущоб")

Автор: buzzfeed.com "Миллионер из трущоб"

Когда Джек учит Роуз "летать" ("Титаник")

Автор: buzzfeed.com "Титаник"

"Жозефина, заходи в мой летучий корабль. Он поднимается, поднимается."

Когда Адонис нежно заплетает волосы Бьянке ("Крид")

Автор: buzzfeed.com "Крид"

Когда Энни и Сэм наконец встретились на вершине небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг ("Неспящие в Сиэтле")

Автор: buzzfeed.com "Неспящие в Сиэтле"

"Пошли?"

Когда принцесса Анна и Джо поцеловались на барже, избежав драки ("Римские каникулы")

Автор: buzzfeed.com "Римские каникулы"

Когда Ник прилетел из Напы, США в Лондон, Великобританию, чтобы вернуть Элизабет ("Ловушка для родителей")

Автор: buzzfeed.com "Ловушка для родителей"

"Я уже ошибся однажды, когда не поехал за тобой, Лиззи. Я больше не сделаю этого, какой бы смелой ты не была."

Когда Кэтти и Хаббл случайно встретились после развода несколько лет до этого ("Встреча двух сердец")

Автор: buzzfeed.com "Встреча двух сердец"