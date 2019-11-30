Доводят до слез: показали романтические моменты в истории кино

В сети опубликовали самые трогательные сцены в кино, которые способны растрогать до слез.
Подборку собрали по опросам читателей, пишет buzzfeed.com.
Когда Гарри на новогодней вечеринке сказал Салли, что любит ее ( "Когда Гарри встретил Салли")
"Я пришел сюда сегодня, потому что когда ты понимаешь, что хочешь провести всю жизнь с кем-то, этот момент должен наступить как можно скорее".
Когда Марк Дарси сказал Бриджет о своих истинных чувствах ( "Дневник Бриджит Джонс")
"- Ты мне очень нравишься.
- Да, не считая курения, распития алкоголя, вульгарной матери ... и словесного поноса.
- Нет, ты мне очень нравишься. Так же, как и я тебе."
Когда Эдвард заставил весь двор Сандры нарциссами, ее любимыми цветами ( "Большая рыба")
"- Нарциссы!
"- Твои любимые цветы.
- Где ты нашел их в таком количестве?
- Я обзвонил 5 штатов".
Когда Джамаль нежно поцеловал шрам Латики ("Миллионер из трущоб")
Когда Джек учит Роуз "летать" ("Титаник")
"Жозефина, заходи в мой летучий корабль. Он поднимается, поднимается."
Когда Адонис нежно заплетает волосы Бьянке ("Крид")
Когда Энни и Сэм наконец встретились на вершине небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг ("Неспящие в Сиэтле")
"Пошли?"
Когда принцесса Анна и Джо поцеловались на барже, избежав драки ("Римские каникулы")
Когда Ник прилетел из Напы, США в Лондон, Великобританию, чтобы вернуть Элизабет ("Ловушка для родителей")
"Я уже ошибся однажды, когда не поехал за тобой, Лиззи. Я больше не сделаю этого, какой бы смелой ты не была."
Когда Кэтти и Хаббл случайно встретились после развода несколько лет до этого ("Встреча двух сердец")
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