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понедельник, 02 декабря 2019 02:24

Доводят до слез: показали романтические моменты в истории кино
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В сети опубликовали самые трогательные сцены в кино, которые способны растрогать до слез.

Подборку собрали по опросам читателей, пишет buzzfeed.com.

Когда Гарри на новогодней вечеринке сказал Салли, что любит ее ( "Когда Гарри встретил Салли")

Автор: buzzfeed.com
  "Когда Гарри встретил Салли"
"Когда Гарри встретил Салли"

"Я пришел сюда сегодня, потому что когда ты понимаешь, что хочешь провести всю жизнь с кем-то, этот момент должен наступить как можно скорее".

Когда Марк Дарси сказал Бриджет о своих истинных чувствах ( "Дневник Бриджит Джонс")

Автор: buzzfeed.com
  "Дневник Бриджит Джонс"
"Дневник Бриджит Джонс"

"- Ты мне очень нравишься.
- Да, не считая курения, распития алкоголя, вульгарной матери ... и словесного поноса.
- Нет, ты мне очень нравишься. Так же, как и я тебе."

Когда Эдвард заставил весь двор Сандры нарциссами, ее любимыми цветами ( "Большая рыба")

Автор: buzzfeed.com
  "Большая рыба"
"Большая рыба"

"- Нарциссы!
"- Твои любимые цветы.
- Где ты нашел их в таком количестве?
- Я обзвонил 5 штатов".

Когда Джамаль нежно поцеловал шрам Латики ("Миллионер из трущоб")

Автор: buzzfeed.com
  "Миллионер из трущоб"
"Миллионер из трущоб"

Когда Джек учит Роуз "летать" ("Титаник")

Автор: buzzfeed.com
  "Титаник"
"Титаник"

"Жозефина, заходи в мой летучий корабль. Он поднимается, поднимается."

Когда Адонис нежно заплетает волосы Бьянке ("Крид")

Автор: buzzfeed.com
  "Крид"
"Крид"

Когда Энни и Сэм наконец встретились на вершине небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг ("Неспящие в Сиэтле")

Автор: buzzfeed.com
  "Неспящие в Сиэтле"
"Неспящие в Сиэтле"

"Пошли?"

Когда принцесса Анна и Джо поцеловались на барже, избежав драки ("Римские каникулы")

Автор: buzzfeed.com
  "Римские каникулы"
"Римские каникулы"

Когда Ник прилетел из Напы, США в Лондон, Великобританию, чтобы вернуть Элизабет ("Ловушка для родителей")

Автор: buzzfeed.com
  "Ловушка для родителей"
"Ловушка для родителей"

"Я уже ошибся однажды, когда не поехал за тобой, Лиззи. Я больше не сделаю этого, какой бы смелой ты не была."

Когда Кэтти и Хаббл случайно встретились после развода несколько лет до этого ("Встреча двух сердец")

Автор: buzzfeed.com
  "Встреча двух сердец"
"Встреча двух сердец"

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