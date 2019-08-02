Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды

В шведском городе Мальме 19-летнюю Аманду Ханссон высадили из автобуса из-за неожиданной причины Фото: Фишки.нет

В шведском городе Мальме 19-летнюю Аманду Ханссон высадили из автобуса из-за неожиданной причины.

Девушка решила проехаться в общественном транспорте в коротких шортах, пишет Радио Максимум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С чем носить и сочетать летние шорты

Аманда зашла в городской автобус и оплатила проезд. Затем к ней обратился водитель и сообщил, что она не может носить такую короткую и откровенную одежду. "В наших" автобусах так не ездят. Автобусная компания извинилась перед Ханссон. Ситуацию расследуют. Водителя отстранили от работы.

Во Львове водитель маршрутного автобуса №17 выгнал из транспорта 13-летнюю девочку из многодетной семьи за то, что она не заплатила за проезд.