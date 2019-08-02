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суббота, 03 августа 2019 02:25

Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды

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Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
В шведском городе Мальме 19-летнюю Аманду Ханссон высадили из автобуса из-за неожиданной причины Фото: Фишки.нет

В шведском городе Мальме 19-летнюю Аманду Ханссон высадили из автобуса из-за неожиданной причины.

Девушка решила проехаться в общественном транспорте в коротких шортах, пишет Радио Максимум.

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Аманда зашла в городской автобус и оплатила проезд. Затем к ней обратился водитель и сообщил, что она не может носить такую короткую и откровенную одежду. "В наших" автобусах так не ездят. Автобусная компания извинилась перед Ханссон. Ситуацию расследуют. Водителя отстранили от работы.

Во Львове водитель маршрутного автобуса №17 выгнал из транспорта 13-летнюю девочку из многодетной семьи за то, что она не заплатила за проезд.

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