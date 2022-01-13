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четверг, 13 января 2022 14:30

Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров

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Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
На втором месте в YouTube находится песня Despacito. Фото: Pinkfong Baby Shark

Южнокорейская Детская Песня о малыше акулы установила рекорд на видеоплатформе YouTube.

Видео Baby Shark Dance первым набрало 10 млрд просмотров, сообщает Yonhap.

"Отметку в 10 млрд просмотров видео пересекло 13 января в 9:00 по киевскому времени", - свидетельствуют данные Pinkfong Company.

На втором месте по количеству просмотров в YouTube находится популярная песня Despacito певцов Луиса Фонси и Daddy Yankee. У их клипа сейчас более 7,7 млрд просмотров.

Хит Baby Shark Dance впервые обнародовали в июне 2016-го. Уже в ноябре 2020 года песня попала в Книгу рекордов Гиннеса за видео с наибольшим количеством просмотров. С тех пор ролик занимает первую строчку уже 15 месяцев подряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы ежемесячно перечисляют на YouTube-каналы по 2,3 млн грн. В лидерах - Притула, Майкл Щур, Bihus

1 декабря 2021 года Google Украина опубликовала рейтинг видео на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров от украинских пользователей.

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Дата
13
января

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