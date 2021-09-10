День ангела 12 сентября у мужчин с наиболее счастливыми, внимательными и мужественными именами

Среди именинников 12 сентября - Арсен. Это имя означает "мужественный", "мужской". Фото: unsplash.com

День ангела в воскресенье 12 сентября, согласно православному именослову, отмечают мужчины по имени Александр, Арсений, Григорий, Гавриил, Даниил, Иван, Макарий и Павел.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен. А также - варианты оригинальных именных поздравлений в стихах.

Мужское имя Александр в происходит от древнегреческого Александрос и в переводе означает "защитник людей". Это одно из самых распространенных имен в мире.

Поздравление для Александра

Тому, чье имя значит "защищать",

Здоровья крепкого хочу я пожелать,

Пусть, Александр, тебе всегда хватает сил,

Чтоб ты пришел, увидел, победил!

Удача в жизни пусть не подведет,

Богатство будет и любовь придет,

Живи всегда хозяином судьбы

И не сдавайся без борьбы!

Мужское имя Арсений имеет греческое происхождение от имени Арсен, что связано со словом arsen и буквально означает "мужественный", "мужской". Это, пожалуй, наиболее мужественное имя. Приобрело популярность в XX веке. Имя широко распространено в Украине, куда проникло из польского языка.

Поздравление для Арсения

Арсен, хочу удачи пожелать

Тебе, мог друг, на именины,

Уныния совсем не знать.

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

Мужское имя Гавриил имеет древнееврейское происхождение, дословно озрачае "мощь Божия", или "божественный воин".

Поздравления для Гавриила

Гавриил, тебя поздравить

С праздником спешу скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Имя Григорий происходит от греческого языка, означает "внимательный, сосредоточенный, собранный".

Поздравление для Григория

Девиз Григория по жизни -

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.

Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

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Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость".

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!

Мужское имя Макар также древнегреческое происхождения и в переводе означает "блаженный, счастливый". Эпитетом Макариос древние греки наделяли верховного бога Зевса.

Поздравление для Макара

"Макариус" - счастливый, значит.

То свойство Зевса, не иначе.

Ведь громовержца так не звали,

А лишь характеризовали.

Широкой будет пусть дорога,

Пусть в жизни ощутимо много

Добра и света приключится,

Ведь счастье в имени таится.

Мужское имя Павел происходит от латинского слова paulus, что означает "скромный", "младший", "маленький".

Поздравления для Павла

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

По православному календарю 12 сентября отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Новгородского (Невского). Сегодня же чтят память еще двух святых тезок - преподобного Александра Свирского, и преподобного Александра Воцького, живших в XV-XVI веках. Кроме того, в этот день вспоминают преподобного Христофора Римлянина; преподобного Фантина, чудотворца в Солуни; святителя Варлаама, митрополита Молдавского; святителей Александра, Иоанна Постника и Павла - Патриарх Константинопольский. А также святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила - архиепископов; Иоакникия, Ефрема II, Спиродина, Макария, Гавриила I - патриархов; Григория, епископа.