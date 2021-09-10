День ангела 12 сентября у мужчин с наиболее счастливыми, внимательными и мужественными именами

 
Ексклюзивы
1/5
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Просмотров: 666
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
2 Просмотров: 2439
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
Просмотров: 1116
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3069
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 28962
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 792
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 423
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3438
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 405
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 666
Фото
Все фото
12
5
28
6
5
Жительница Днепра приютила теленка и поросенка в квартире: трогательная история
Жительница Днепра приютила теленка и поросенка в квартире: трогательная история
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
Видео
Все видео
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
По Киеву разгуливал рогатый красавец
По Киеву разгуливал рогатый красавец
Сказочные великаны с голосами известных украинцев заполонят киевский парк: удивительные видео
Сказочные великаны с голосами известных украинцев заполонят киевский парк: удивительные видео
Интервью
1/5
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2502
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 13338
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2664
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1476
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1251
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 432
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
воскресенье, 12 сентября 2021 03:00

День ангела 12 сентября у мужчин с наиболее счастливыми, внимательными и мужественными именами

  Комментировать
День ангела 12 сентября у мужчин с наиболее счастливыми, внимательными и мужественными именами
Среди именинников 12 сентября - Арсен. Это имя означает "мужественный", "мужской". Фото: unsplash.com

День ангела в воскресенье 12 сентября, согласно православному именослову, отмечают мужчины по имени Александр, Арсений, Григорий, Гавриил, Даниил, Иван, Макарий и Павел.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен. А также - варианты оригинальных именных поздравлений в стихах.

Мужское имя Александр в происходит от древнегреческого Александрос и в переводе означает "защитник людей". Это одно из самых распространенных имен в мире.

Поздравление для Александра

Тому, чье имя значит "защищать",
Здоровья крепкого хочу я пожелать,
Пусть, Александр, тебе всегда хватает сил,
Чтоб ты пришел, увидел, победил!
Удача в жизни пусть не подведет,
Богатство будет и любовь придет,
Живи всегда хозяином судьбы
И не сдавайся без борьбы!

Мужское имя Арсений имеет греческое происхождение от имени Арсен, что связано со словом arsen и буквально означает "мужественный", "мужской". Это, пожалуй, наиболее мужественное имя. Приобрело популярность в XX веке. Имя широко распространено в Украине, куда проникло из польского языка.

Поздравление для Арсения

Арсен, хочу удачи пожелать
Тебе, мог друг, на именины,
Уныния совсем не знать.
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!

Мужское имя Гавриил имеет древнееврейское происхождение, дословно озрачае "мощь Божия", или "божественный воин".

Поздравления для Гавриила

Гавриил, тебя поздравить
С праздником спешу скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

Имя Григорий происходит от греческого языка, означает "внимательный, сосредоточенный, собранный".

Поздравление для Григория

Девиз Григория по жизни -
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость".

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!

Мужское имя Макар также древнегреческое происхождения и в переводе означает "блаженный, счастливый". Эпитетом Макариос древние греки наделяли верховного бога Зевса.

Поздравление для Макара

"Макариус" - счастливый, значит.
То свойство Зевса, не иначе.
Ведь громовержца так не звали,
А лишь характеризовали.
Широкой будет пусть дорога,
Пусть в жизни ощутимо много
Добра и света приключится,
Ведь счастье в имени таится.

Мужское имя Павел происходит от латинского слова paulus, что означает "скромный", "младший", "маленький".

Поздравления для Павла

Поздравляем тебя, Павел,
И желаем, чтобы правил
Твоим миром лишь успех,
Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,
Желаем жить всегда любовью,
Везения тебе вагон,
На счете в банке миллион.

По православному календарю 12 сентября отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Новгородского (Невского). Сегодня же чтят память еще двух святых тезок - преподобного Александра Свирского, и преподобного Александра Воцького, живших в XV-XVI веках.

Кроме того, в этот день вспоминают преподобного Христофора Римлянина; преподобного Фантина, чудотворца в Солуни; святителя Варлаама, митрополита Молдавского; святителей Александра, Иоанна Постника и Павла - Патриарх Константинопольский.

А также святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила - архиепископов; Иоакникия, Ефрема II, Спиродина, Макария, Гавриила I - патриархов; Григория, епископа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День ангела 12 сентября у мужчин с наиболее счастливыми, внимательными и мужественными именами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Пещеру с наскальными рисунками закрыли

Самое читаемое
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 1 Просмотров: 28962
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном &quot;Металлисте&quot;
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
 Просмотров: 13347
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11907
Приказали перевести украинский язык на латиницу
Приказали перевести украинский язык на латиницу
 1 Просмотров: 7641
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 7020
Интересно
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября 1 Просмотров: 1224
В церкви 12 сентября молятся великому полководцу и трем его тезкам
В церкви 12 сентября молятся великому полководцу и трем его тезкам 1 Просмотров: 216
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
 Просмотров: 837
Що надто заборонено робити в день Усі дні головування Іоанна Хрестителя
Що надто заборонено робити в день Усі дні головування Іоанна Хрестителя Просмотров: 2295
Обезглавили самого почитаемого из христианских пророков
Обезглавили самого почитаемого из христианских пророков Просмотров: 693
Больше всего комментируют
7
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
5
У Путина отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной агрессии РФ
4
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
4
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
3
Зеленский: "Мы выстояли, не утонули"
Голосов: 34
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть