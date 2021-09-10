День ангела 12 сентября у мужчин с наиболее счастливыми, внимательными и мужественными именами

День ангела в воскресенье 12 сентября, согласно православному именослову, отмечают мужчины по имени Александр, Арсений, Григорий, Гавриил, Даниил, Иван, Макарий и Павел.
Gazeta.ua предлагает узнать значение имен. А также - варианты оригинальных именных поздравлений в стихах.
Мужское имя Александр в происходит от древнегреческого Александрос и в переводе означает "защитник людей". Это одно из самых распространенных имен в мире.
Поздравление для Александра
Тому, чье имя значит "защищать",
Здоровья крепкого хочу я пожелать,
Пусть, Александр, тебе всегда хватает сил,
Чтоб ты пришел, увидел, победил!
Удача в жизни пусть не подведет,
Богатство будет и любовь придет,
Живи всегда хозяином судьбы
И не сдавайся без борьбы!
Мужское имя Арсений имеет греческое происхождение от имени Арсен, что связано со словом arsen и буквально означает "мужественный", "мужской". Это, пожалуй, наиболее мужественное имя. Приобрело популярность в XX веке. Имя широко распространено в Украине, куда проникло из польского языка.
Поздравление для Арсения
Арсен, хочу удачи пожелать
Тебе, мог друг, на именины,
Уныния совсем не знать.
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!
Мужское имя Гавриил имеет древнееврейское происхождение, дословно озрачае "мощь Божия", или "божественный воин".
Поздравления для Гавриила
Гавриил, тебя поздравить
С праздником спешу скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
Имя Григорий происходит от греческого языка, означает "внимательный, сосредоточенный, собранный".
Поздравление для Григория
Девиз Григория по жизни -
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!
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Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость".
Поздравление для Ивана
Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!
Мужское имя Макар также древнегреческое происхождения и в переводе означает "блаженный, счастливый". Эпитетом Макариос древние греки наделяли верховного бога Зевса.
Поздравление для Макара
"Макариус" - счастливый, значит.
То свойство Зевса, не иначе.
Ведь громовержца так не звали,
А лишь характеризовали.
Широкой будет пусть дорога,
Пусть в жизни ощутимо много
Добра и света приключится,
Ведь счастье в имени таится.
Мужское имя Павел происходит от латинского слова paulus, что означает "скромный", "младший", "маленький".
Поздравления для Павла
Поздравляем тебя, Павел,
И желаем, чтобы правил
Твоим миром лишь успех,
Такой радостный для всех.
Желаем мы тебе здоровья,
Желаем жить всегда любовью,
Везения тебе вагон,
На счете в банке миллион.
По православному календарю 12 сентября отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Новгородского (Невского). Сегодня же чтят память еще двух святых тезок - преподобного Александра Свирского, и преподобного Александра Воцького, живших в XV-XVI веках.
Кроме того, в этот день вспоминают преподобного Христофора Римлянина; преподобного Фантина, чудотворца в Солуни; святителя Варлаама, митрополита Молдавского; святителей Александра, Иоанна Постника и Павла - Патриарх Константинопольский.
А также святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила - архиепископов; Иоакникия, Ефрема II, Спиродина, Макария, Гавриила I - патриархов; Григория, епископа.
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