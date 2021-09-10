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воскресенье, 12 сентября 2021 05:00

В церкви 12 сентября молятся великому полководцу и трем его тезкам

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По православному календарю 12 сентября отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Новгородского (Невского).

Автор: crkvenikalendar.com
  12 сентября церковь отмечает день перенесения мощей святого Александра Невского
12 сентября церковь отмечает день перенесения мощей святого Александра Невского

Князь Александр Новгородский родился около 1220 года. Был внуком князя Юрия Долгорукого и правнуком великого князя киевского Владимира Мономаха. Согласно церковному преданию, князь Александр с детства проявлял в себе благочестивую настроенность и особую любовь к Богу. Читал церковные книги, любил песнопения и часто ходил на службу в церковь.

Еще с подросткового возраста не раз от имени отца занимал княжеский стол в Новгороде. Сев здесь снова в 1236-м, Александр Ярославич воевал с Литвой, Швецией, Тевтонским орденом.

15 июня 1240 во главе своего войска, городских ополчений Новгорода и Ладоги Александр нанес поражение небольшом отряда шведов на реке Неве. Именно за эту победу позже и получил от историков прозвище Невский. В 1242 году выиграл военную схватку с немецкими крестоносцами на Чудском озере. Получил ряд важных военных побед.

В 1262 году князь Александр на обратном пути из Орды на Русь заболел и умер в городке Городце на Волге. Перед смертью принял схиму и получил монашеское имя Алексей.

Автор: ru.wikipedia.org
  В Троицком соборе Александро-Невской лавры хранятся мощи Александра Невского
В Троицком соборе Александро-Невской лавры хранятся мощи Александра Невского

Тело князя перевезли в город Владимир на Клязьме и похоронили в монастыре Рождества Богородицы.

Александр Невский канонизирован и причислен к лику благоверных по инициативе митрополита Макария на Московском Соборе в 1547 году.

В 1721 году российский император Петр I заключил со шведами перемирие. Чтобы отметить событие, решил перевести в недавно отстроенный Санкт-Петербург мощи святого Александра Невского и объявить его святым покровителем имперской столицы. Мощи некоторое время хранили в Шлиссельбурге. В 1724 году торжественно перевезли в Троицкий собор Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге.

Частицы мощей сейчас хранятся также в Свято-Успенском соборе Владимира и в храме святого Александра Невского в Софии.

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Сегодня же чтят память еще одного Александра. Святитель Александр жил в IV веке. Был хорепископом (викарием) при первом патриарху Константинопольском, святителе Митрофане, из-за преклонного возраста святителя замещал его на Первом Вселенском Соборе в Никее. Святейший патриарх Александр отличился чудесами, и хорошо потрудившись на благо Церкви, умер 98-летним в 340 году. О нем впоследствии вспоминал в похвальном слове к жителям Константинополя святитель Григорий Богослов.

Еще двух патриархов Константинопольских сегодня чествуют - святителя Иоанна Постника, руководившего церковью в VI веке, и святителя Павла родом с Кипра, который был на патриаршем престоле в 780-х годах.

Сегодня же чтят память еще двух святых тезок - преподобного Александра Свирского, и преподобного Александра Вочского, живших в XV-XVI веках.

Кроме того, 12 сентября вспоминают преподобного Христофора Римлянина; преподобного Фантина, чудотворца в Солуни; святителя Варлаама, митрополита Молдавского.

А также святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила - архиепископов; Иоакникия, Ефрема II, Спиродина, Макария, Гавриила I - патриархов; Григория, епископа.

В этом году на 12 сентября приходится последнее воскресенье церковного года.

Индикт - церковное новолетие - наступит во вторник 14 сентября. Что соответствует дате 1 сентября за старым стилем.

Слово "индикт" имеет латинское происхождение и означает "объявление", в данном случае - объявление начала нового богослужебного года.

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