В церкви 12 сентября молятся полководцу

По православному календарю 12 сентября отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Новгородского (Невского).

Автор: crkvenikalendar.com 12 сентября церковь отмечает день перенесения мощей святого Александра Невского

Князь Александр Новгородский родился около 1220 года. Был внуком князя Юрия Долгорукого и правнуком великого князя киевского Владимира Мономаха. Согласно церковному преданию, князь Александр с детства проявлял в себе благочестивую настроенность и особую любовь к Богу. Читал церковные книги, любил песнопения и часто ходил на службу в церковь.

Еще с подросткового возраста не раз от имени отца занимал княжеский стол в Новгороде. Сев здесь снова в 1236-м, Александр Ярославич воевал с Литвой, Швецией, Тевтонским орденом.

15 июня 1240 во главе своего войска, городских ополчений Новгорода и Ладоги Александр нанес поражение небольшом отряда шведов на реке Неве. Именно за эту победу позже и получил от историков прозвище Невский. В 1242 году выиграл военную схватку с немецкими крестоносцами на Чудском озере. Получил ряд важных военных побед.

В 1262 году князь Александр на обратном пути из Орды на Русь заболел и умер в городке Городце на Волге. Перед смертью принял схиму и получил монашеское имя Алексей.

Автор: ru.wikipedia.org В Троицком соборе Александро-Невской лавры хранятся мощи Александра Невского

Тело князя перевезли в город Владимир на Клязьме и похоронили в монастыре Рождества Богородицы.

Александр Невский канонизирован и причислен к лику благоверных по инициативе митрополита Макария на Московском Соборе в 1547 году.

В 1721 году российский император Петр I заключил со шведами перемирие. Чтобы отметить событие, решил перевести в недавно отстроенный Санкт-Петербург мощи святого Александра Невского и объявить его святым покровителем имперской столицы. Мощи некоторое время хранили в Шлиссельбурге. В 1724 году торжественно перевезли в Троицкий собор Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге.

Частицы мощей сейчас хранятся также в Свято-Успенском соборе Владимира и в храме святого Александра Невского в Софии.

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Сегодня же чтят память еще одного Александра. Святитель Александр жил в IV веке. Был хорепископом (викарием) при первом патриарху Константинопольском, святителе Митрофане, из-за преклонного возраста святителя замещал его на Первом Вселенском Соборе в Никее. Святейший патриарх Александр отличился чудесами, и хорошо потрудившись на благо Церкви, умер 98-летним в 340 году. О нем впоследствии вспоминал в похвальном слове к жителям Константинополя святитель Григорий Богослов.

Еще двух патриархов Константинопольских сегодня чествуют - святителя Иоанна Постника, руководившего церковью в VI веке, и святителя Павла родом с Кипра, который был на патриаршем престоле в 780-х годах.

Сегодня же чтят память еще двух святых тезок - преподобного Александра Свирского, и преподобного Александра Вочского, живших в XV-XVI веках.

Кроме того, 12 сентября вспоминают преподобного Христофора Римлянина; преподобного Фантина, чудотворца в Солуни; святителя Варлаама, митрополита Молдавского.

А также святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила - архиепископов; Иоакникия, Ефрема II, Спиродина, Макария, Гавриила I - патриархов; Григория, епископа.

В этом году на 12 сентября приходится последнее воскресенье церковного года. Индикт - церковное новолетие - наступит во вторник 14 сентября. Что соответствует дате 1 сентября за старым стилем. Слово "индикт" имеет латинское происхождение и означает "объявление", в данном случае - объявление начала нового богослужебного года.