День Андрея: традиции праздника, приметы и гадания. Фото: nizhyn.in.ua

13 декабря отмечают Андреев день, один из важнейших христианских праздников не только зимой, но и в течение всего года. Об этом сообщается на сайте style.nv.ua.

День Андрея Первозванного: история праздника

Это не только религиозный праздник, но и народное. Христианская легенда гласит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережье Черного моря и в окрестностях Киева. К этому времени народные традиции, обычаи и обряды, связанные с Днем Андрея, имеют дохристианский характер, например заклинания и гадания на будущее долю.У народе день Андрея Первозванного также называется Калита. Молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на праздник гадают на суженого.

Что и нельзя делать в Андреев день

В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому. При этом можно и даже нужно готовить дом к застолью. В этот день все еще действуют запреты Рождественского поста 2019, назад 13 декабря можно употреблять в пищу рыбу, супы и каши на растительном масле, и другие разрешенные блюда.

Приметы в День Андрея Первозванного

Приметы на День Андрея были связаны преимущественно с прогнозом погоды. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная. Если тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели. Красный огонь в печи - на стужу, белый - на оттепель. Если к празднику Андрея идет снег - зима будет морозной и холодной. Холодно, но солнечно? Быть хорошему урожаю.

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Гадание на Андреев день

Традиционно праздник Андрея считается днем ​​ворожбы. Почему гадают на Андрея? 13 декабря юноши и девушки присматривались друг к другу во время вечеринок. После Крещения начинался сезон зимних свадеб, поэтому было вполне возможно встретить свою любовь на вечеринках именно на Андрея.

Что нельзя делать перед гаданием

Перед гаданием нельзя есть ничего мясного - только хлеб и воду. Гадают только девушки или женщины. До и после гадания нужно молчать, пока не наступит утро.

Самые популярные гадания на Андрея:

Гадание на чашках

Возьмите несколько непрозрачных чашек. Разложите в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, в одну налейте воду. Тех, кто гадает, должно быть столько, сколько чашек. Каждый из присутствующих по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами. Лук - к слезам, хлеб - к достатку, кольцо - к свадьбе, вода - вас ждет беременность, соль - будьте внимательны, так как в ближайшее время вас могут ждать неприятности. Если досталась чашка с сахаром, вскоре вас ждут веселье. Деньги - станете богатым.

Гадание на спичках

На тарелку с водой клали две спички: один это парень, в идеале тот, которому девушка симпатизирует; вторая - символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если от девичьего дыхания они сойдутся, то это признак того, что парень станет женихом.

Гадание на перекрестке

Девушки выходят в полночь на перекресток, каждая очерчивает круг, становится у него и начинает прислушиваться к звукам улицы - если слышит радостные крики, смех, песни - скоро выйдет замуж. А вот если девушка услышит чью ссору, плач или причитания - не будет у нее свадьба в этом году.

Гадание по коту

Если дома есть кот, он поможет узнать, сбудется желание. Вспомните желание и позовите кота. Внимательно смотрите, какой лапой кошка ступит за порог. Если правой - желание сбудется.

Гадание с расческой

Для этого нужно взять расческу и положить его перед сном под подушку со словами: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Ночью должен присниться незнакомец, который предложит девушке расчесать волосы - это и будет ее будущий возлюбленный.

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Гадание на полотенце

В ночь на Андрея, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди и витерись", нужно вывесить за окно белое полотенце. Если на утро он будет влажным, значит в новом году состоится встреча с любимым и свадьбы.

Гадание на сожженном бумаге

В ночь на Андрея в темной комнате с помощью свечи жгут листья бумаги и угадывают свое будущее по теням на стене.

Гадание на варениках

Девушки лепили вареники или пирожки из дрожжевого теста. Воду для теста девушки носили ртом, а ребята их в это время смешили. Каждая девушка лепила свой особый вареник, после чего их выставляли в ряд и звали ближайшего домашнего любимца. Чей вареник или пирожок домашний любимец съест, и девушка первая выйдет замуж.

Гадание с ботинком (Чоботом)

Девушка снимает свой сапог и бросает его ворот. В какую сторону сапог носком упадет, оттуда будет жених. Если носок окажется повернутым назад к воротам, откуда его бросили, - жить девушке еще год дома, не выходить замуж.

Несколько мировых столиц в ожидании праздника зажгли огоньки елок.