В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок

Фото: фото с сайта УНИАН

Несколько мировых столиц в ожидании праздника зажгли огоньки елок. Об этом сообщили на сайте УНИАН.

В Вифлееме на главной паломничества на торжественную церемонию собрались сотни людей. Елка установлена ​​напротив Церкви Рождества Христова. Храм возведен на месте, где родился Иисус.

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Не меньший толпа В старинном центре Праги собралось не меньше людей и зажгли главную елку страны. Также открыли и рождественскую ярмарку с фотозоне для горожан и туристов. А ночью устроили световое шоу.

Рождественских дух понемногу захватывает и столицу Украины. Уже начали возводить новогоднюю елку - обновили каркас и украсили его рождественской звездой.

"Добрые дела должны быть тайными", - говорил Святой Николай. Именно поэтому он всегда приходит ночью, когда все крепко спят и никто не видит его деяний.