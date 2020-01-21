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среда, 22 января 2020 03:28

Что делать, когда стало грустно

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Что делать, когда стало грустно
Хвалите себя даже если вы не выполнили собственные предновогодние обещания. Фото: fotostrana.com

Согласно теории британского преподавателя Клифа Арналла, 20 января в 2020 году считалось самым печальным днем ​​в году. Однако ученые называют эту идею бессмысленной.

Об этом написала Уляна Супрун в Facebook.

Что делать, когда стало грустно?

Больше бывайте на свете

Частое пребывание днем ​​на улице и яркий свет, даже в помещении, помогут простимулировать мозг и заставят его образовывать серотонин - нейромедиатор, вовлечен в формирование всех типов поведения.

Будьте физически активны, выходите на прогулки

Пребывание на свежем воздухе и двигательная активность стимулируют выработку эндорфинов, которые улучшают эмоциональное состояние, уменьшают болевые ощущения и влияют на работу регуляторных систем организма.

Следите за питанием

Полезный рацион является важным для улучшения общего самочувствия. Фрукты и овощи содержат клетчатку, а молочная продукция, хумус и фалафель богатые триптофаном - аминокислотой, из которой образуется серотонин.

Будьте добрее к себе

Поставьте реалистичные, а не глобальные цели на ближайшие месяцы. Похвалите себя, даже если вы не выполнили собственные предновогодние обещания.

Бездельничайте

Существует нидерландская практика Niksen, которая заключается в том, чтобы в течение 15-20 минут в день ничего не делать. Это упражнение помогает предотвращать эмоциональному выгоранию, уменьшить давление из-за постоянной занятости и восстановиться.

Общайтесь с приятными для вас людьми

Общение и социализация - мощный стимулятор мозга. Не держите в себе негативные эмоции, а пообщайтесь с родными или друзьями. Это станет прекрасным антидотом для печального настроения.

Прислушивайтесь к себе и своим потребностям

Сделайте то, что будет для вас приятным и принесет больше радости: выпейте утром любимый кофе, послушайте хорошую музыку, почитайте интересную книгу, посетите премьеру фильма.

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