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четверг, 20 мая 2021 05:00

Церковный праздник 20 мая - сегодня на небе появилось явление Хреста Господнего

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По церковному календарю 20 мая вспоминают явление на небе Хреста Господнего в Иерусалиме.

Gazeta.ua предлагает узнать как возникло на небе это явление.

Автор: religions.unian.ua
 

После смерти первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущность Сына Божия с Отцом.

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В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение. В дни Святой Пятидесятницы 7 мая 351 года, в три часа утра на небе появилось изображение равноконечного Хреста Господнего, сияло светом, превосходя свет солнца. Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением.

Явление знамения Хреста началось над святой Голгофской горой, где был распят Господь, и достигало горы Оливной. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взгляды всех людей.

О чудесном явлении знамения Хреста Святейший Патриарх Кирилл Иерусалимский сообщил посланием императора Констанция, увещевал его обратиться к православной вере.

Историк Древней Церкви Созомен свидетельствует, что из-за этого явления Святого Хреста многие иудеи и еллин пришли к истинной вере - покаялись Христу Богу и приняли Святое Крещение.

Тропарь

Креста Твоего образ ныне паче солнца возсия, егоже от горы святыя даже до лобнаго места простерл еси и в нем Твою, Спасе, крепость уяснил еси,сим укрепляя нас и спасай выну в мире молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас.

20 мая отмечают праздник Ивана-бражника или Купальница. В народе называли Купальницей за того, что сегодня принято купаться и принимать любые водные процедуры, так как любая вода сегодня становится целебной.

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Дата
20
мая

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