Чаевыми выходит еще одна зарплата: как это работать официантом

Чтобы попасть в сферу ресторанного бизнеса и устроиться на работу официантом, достаточно мотивации и желания учиться. Это идеальная возможность для молодежи, которая ищет варианты первого заработка либо не имеет опыта или специализированного образования. Но мало кому известно, что официанты в Украине могут зарабатывать и $1000 в месяц в престижных заведениях, а знание иностранных языков, основ психологии и красивая физическая форма – далеко не полный перечень умений и качеств, которые пригодятся в этой профессии.

Редакция Gazeta.ua вместе с платформой OLX Работа узнали, как временную подработку официантом превратить в интересную и высокооплачиваемую работу, как устроиться в престижное заведение и какие навыки высоко ценят владельцы ресторанов и кафе.

Спрос на работников ресторанной сферы в Украине ежегодно растет - развивается культура посещения заведений общественного питания, открываются новые рестораны, кафе, бары и кофейни. Владельцы заведений находятся в постоянном поиске работников. Только на платформе OLX работодатели разместили за первое полугодие 2018 года 2715 вакансий официанта, что на 43% больше, чем в прошлом году за зимне-летний период. Работодатели заинтересованы в подборе квалифицированных кадров и особое внимание обращают на официантов. Именно они влияют на успешность и прибыльность заведения, ведь больше всех взаимодействуют с гостем.

"На нынешнем месте работы уже 2,5 года. Пришла официанткой, а через полтора года руководство предложило должность администратора"

23-летняя Кристина Саевич, в прошлом официантка, а сейчас администратор ресторана итальянской кухни во Львове, начала работать с 16 лет: "На первую работу устроила мама моего парня. Она работала помощником повара в ресторане с украинской кухней. Затем перешла работать в другое заведение". По словам Кристины, семь лет назад в различных закусочных и барах можно было найти работу хоть завтра. "Можно было еще лично приходить в каждое заведение, спрашивать у администратора, нужны ли работники", - говорит Кристина.

В кофейне Kaffen House в Тернопольской области, например, прием на работу происходят в два этапа: собеседование и стажировка. "Спрашиваю о мотивации, для чего им эта работа, на какое время. После собеседования - двухнедельная оплачиваемая стажировка. Был у нас кандидат, который после успешного собеседования приступил к работе. Но в первый же день наделал убытков больше, чем прибыли для кофейни. Потом проболтался, что работа ему нужна была на месяц-два. Хотел насобирать денег на лыжи в Буковель", - комментирует 25-летний владелец кофейни Олег Палюх.

"На своей первой работе зарабатывала 3 тысячи гривен плюс чаевые. Имела больше, чем мой парень на автомойке. Иногда чаевыми выходила еще одна зарплата", - комментирует Кристина. Чтобы зарабатывать больше девушка стремилась попасть в ресторан гостиницы в центре города, потому что там, по ее словам, дают большие чаевые. Кристина начала посещать курсы английского, записалась к косметологу и начала ходить в тренажерный зал.

"В результате смогла устроиться в ресторан при отеле. Зарабатывала более 10 тысяч гривен. В то время во Львове зарплата 7 тысяч считалась неплохой"

По данным платформы OLX Робота, средняя зарплата официанта без чаевых в Украине в 2018 году составляла 4 865 грн. В Киевской и Одесской областях работодатели предлагали наивысшие ставки - от 7000 до 8000 грн, немного меньше в Закарпатской, Харьковской и Черновицкой - 6000 грн.

"Зарплата состоит из фиксированной ставки, чаевых и процента от продаж. Работа не является тяжелой, условия комфортные", - продолжает Олег Палюх. По его словам, проблема кадров в ресторанном бизнесе заключается в том, что люди не хотят работать, хотя оплата труда в этой отрасли достойная.

Как и в любой другой сфере успех и карьерный рост зависит от умений и инвестиций, которые рабочие вкладывают в свое развитие. Девушка рассказывает, что в начале учила стихи, чтобы лучше запоминать позиции меню и ингредиенты. Сейчас, по ее словам, во Львове тоже много вакансий, но берут не только за красивые глаза и за многомесячный опыт.

"Надо знать иностранный язык, уметь разговаривать на литературном украинском, иметь хорошую память и концентрацию внимания"

"Также приветствуется опыт работы в заведениях с необычной концепцией. Как пришла на собеседование на настоящее место работы, заинтересовались, что перед этим я работала в ресторане в темноте. Имела там специальные очки, чтобы видеть. А посетители не видели ни куда идти, ни что едят. Должна была их проводить и всячески помогать, быть еще и психологом".

"Основные качества потенциальных работников, на которые обращаю внимание, – это желание учиться и работать, а также опрятность. В нашем деле — это главное. Никогда не учитываю, есть ли у человека специальное образование. Важнее — опыт. Еще обращаю внимание на умение общаться с людьми, приветливость, вежливость. От этого напрямую зависит прибыль заведения", - добавляет Олег Палюх.

"Работа стимулирует меня развиваться, потому что общаюсь с огромным количеством людей"

"Зарплата на новой должности администратора выросла вдвое. На данный момент имею 13 тысяч ставки и свободный график. К моим обязанностям входит: реагирование на жалобы клиентов, организация банкетов, отвечаю за порядок в зале, исправность всех приборов и соблюдение концепции, руковожу работой официантов. Хожу теперь на разные тренинги по юридической грамотности, учу итальянский", - отмечает Кристина Саевич.

Итак, работая официантом можно не только хорошо зарабатывать, но и постоянно изучать что-то новое. И секрет успеха в этой профессии - постоянное самосовершенствование.