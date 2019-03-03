Бутылку столетнего львовского алкоголя продают за 350 тыс. грн

Бутылку неизвестного напитка производства львовской фабрики Бачевских начала ХХ века выставили на интернет аукцион Allegro. Продавец установил стартовую цену - 50 тыс. польских злотых - почти 350 тыс. грн.

"Старая бутылка из мастерской Бачевского. Состояние - как на фото", - говорится в описании лота.

Стеклянная бутылка имеет тиснение с названием производителя. Весит 1,5 кг. Закупоренная. Есть внутри аутентичный напиток или нет - продавец не указал.

Пока ни один покупатель не согласился к приобретению раритета.

"Не хотите случайно приобрести себе бутылочку Бачевского, еще австро-венгерского разлива? - комментирует любитель старины из Львова Григорий Совкив. - 345 тысяч гривен за бутылку. Или 34,5 тысяч гривен за 100 грамм. Или 34 гривны, чтобы понюхать ватку".

Водочная фабрика семьи Бачевских была основана 1782 в селе Выбрановка возле Львова. Позже производство перенесли в город. Расцвета приобрела во времена Юзефа Бачевского (1829-1911). Изделия экспортировали во Францию, Великобританию, Италии и Германии. Вместо бутылок разливали в хрустальные графины. Фабрика была уничтожена в результате бомбардировки Львова нацистами в 1939 году.