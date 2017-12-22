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понедельник, 25 декабря 2017 18:47

Будто попал в сказку - причудливый храм Дракона в Таиланде
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Храм Дракона, один из самых необычных культовых сооружений в Таиланде.

расположен в городе Накхонпатхом, что в 50 километрах от столицы, пишет Рattayapeople.

Это сооружение представляет собой 50-метровое здание розового цвета, обвитые гигантским мифическим драконом. Издалека он напоминает скорее сказочную башню из Диснейленда, чем религиозный объект.

Храм дракона в Таиланде
Фото: Ричард Берров
Храм дракона в Таиланде
Храм дракона в Таиланде
Храм дракона в Таиланде
Храм дракона в Таиланде
Храм дракона в Таиланде
Храм дракона в Таиланде

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В главном здании храмового комплекса используются лишь несколько этажей. Подняться наверх можно по лестнице. Вокруг этого удивительного сооружения разбит живописный сад с огромной статуей Будды. В саду выставлены различные скульптуры животных: слоны, кролики, дельфины, драконы. Также на территории расположилось большое здание в виде черепахи.

Отель из снега и льда Icehotel в шведской Лапландии вблизи села Юккасъярви строят каждый год по-новому начиная с 1989-го. Нынешними "изюминками" заведения стали скульптуры космонавтов снежной королевы. Здесь можно увидеть Кинг Конга, кроликов, огромных снежных улиток и еще большое количество необычного декора.

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