Будто попал в сказку - причудливый храм Дракона в Таиланде

Храм Дракона, один из самых необычных культовых сооружений в Таиланде.

расположен в городе Накхонпатхом, что в 50 километрах от столицы, пишет Рattayapeople.

Это сооружение представляет собой 50-метровое здание розового цвета, обвитые гигантским мифическим драконом. Издалека он напоминает скорее сказочную башню из Диснейленда, чем религиозный объект.

Фото: Ричард Берров

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В главном здании храмового комплекса используются лишь несколько этажей. Подняться наверх можно по лестнице. Вокруг этого удивительного сооружения разбит живописный сад с огромной статуей Будды. В саду выставлены различные скульптуры животных: слоны, кролики, дельфины, драконы. Также на территории расположилось большое здание в виде черепахи.

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