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среда, 21 августа 2019 14:01

Будто из стекла: показали удивительных животных с прозрачным телом
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Некоторые животные способны менять окраску своего тела в соответствии с цветом фона. Это позволяет им сливаться с окружающей средой для защиты от хищников или подкарауливания добычи. С той же целью некоторым своим творениям природа подарила другую способность — быть невидимыми. Для этого сделала их тела прозрачными.

Подборку животных со "стеклянными" телами подало издание Bright Side.

1. Мальки рыбы-хирурга. Окраска взрослых особей семейства хирурговых отличается разнообразием и яркостью: они бывают насыщенно-синими, лимонно-желтыми, красными с розоватым оттенком. Однако тела личинок и мальков этих обитателей тропических морей совсем прозрачные, за исключением серебряного животика.

Автор: brightside.me
  Малек рыбы-хирурга
Малек рыбы-хирурга

2. Португальский кораблик, или физалия. Это морское животное внешне напоминает медузу. Имеет длинные щупальца, из которых выпрыскивает яд. Является смертельно опасным как для других обитателей морей, так и для человека.

Автор: brightside.me
  Португальский кораблик
Португальский кораблик

3. Бабочка Грета Ото. На ее крыльях отсутствуют цветные чешуйки, что делает их прозрачными. Цветными являются только жилки, на которых крепятся крыльевые пластины.

Автор: brightside.me
  Бабочка Грета Ото
Бабочка Грета Ото

4. Крокодиловая белокровка. Относится к виду ледяных рыб. Обитает в водах Антарктики. Имеет очень слабый окостеневший скелет и белые жабры. Кровь этой рыбы полупрозрачная, как и ее тело.

Автор: brightside.me
  Крокодиловая белокровка
Крокодиловая белокровка

5. Черноморская плевробрахия, известная как "морской крыжовник". Это существо похоже на крохотный прозрачный шарик. В диаметре может достигать 2,5 см. Живет в открытых водах. Щупальца черноморской плевробрахии в 20 раз длиннее ее тела. Применяет их она, чтобы захватить свою добычу.

Автор: brightside.me
  Черноморская плевробрахия
Черноморская плевробрахия

6. Креветка-призрак. Обитает в пресных водах юго-восточной части США, в основном в озерах. Питается планктоном.

Автор: pinterest.com
  Креветка-призрак
Креветка-призрак

7. Сальпы. Эти морские создания способны светиться. Тело их имеет желатиновую структуру. Это позволяет сальпам перекачивать через себя воду и таким образом двигаться. Передвигаются они в одиночку или колониями, образующими длинные цепи.

Автор: brightside.me
  Сальпы
Сальпы

8. Стеклянные лягушки. Спинка этих земноводных является полупрозрачной. Имеет светло-зеленую окраску. Брюшко и грудь у них прозрачные, что позволяет увидеть их внутренние органы, в частности сердце, печень, желудочно-кишечный тракт.

Автор: pinterest.com
  Стеклянная лягушка
Стеклянная лягушка

9. Рак Cystisoma Neptuni. Имеет полупрозрачное тело, которое защищает его от хищников. Увидеть его можно только на снимках, сделанных со вспышкой камеры.

Автор: brightside.me
  Рак Cystisoma Neptuni
Рак Cystisoma Neptuni

10. Бессмертная медуза. Обитает в водах Средиземного и Японского морей. В отличие от своих родственников, имеет неограниченный жизненный цикл.

Автор: brightside.me
  Бессмертная медуза
Бессмертная медуза

11. Стеклянный осьминог. Научное название — Vitreledonella Richardi. Это существо имеет прозрачное желеобразное тело длиной от 11 до 45 см. Найти его можно в водах тропического пояса.

Автор: pinterest.com
  Осьминог Vitreledonella Richardi
Осьминог Vitreledonella Richardi

12. Морские моллюски Pelagic Nudibranch. Обитают они в океанических водах. Является хищником. Питается исключительно гребневиками. Тело его имеет крошечные размеры: дорастает Pelagic Nudibranc максимум до 5,5 см в длину.

Автор: brightside.me
  Моллюск Pelagic Nudibranch
Моллюск Pelagic Nudibranch

13. Европейский угорь. Обитает в реках Европы. В длину достигает 60-80 см. Иногда попадаются особи длиной 1-1,5 м. В неволе европейские угри могут доживать до 80-150-летнего возраста.

Автор: brightside.me
  Европейский угорь
Европейский угорь

14. Мальки рыбы-коров. Полупрозрачным их тело остается, пока не достигнут зрелого возраста. В дальнейшем оно приобретает светло-желтую окраску с множеством синевато-белых пятнышек. Рыбы-коровы являются жителями коралловых рифов. Передвигаются медленно. При этом плавают не как большинство рыб, а подобно поплавку.

Автор: brightside.me
  Малек рыбы-коровы
Малек рыбы-коровы

15. Золотой черепаховый жук. Имеет прозрачный панцирь, который под лучами солнца начинает сверкать будто золото. Принадлежит к семейству листоедов. Цвет его тела меняется в зависимости от этапа жизненного цикла. Когда жук испытывает стресс, свой золотой окрас меняет на красный.

Автор: pinterest.com
  Золотий черепаховий жук Charidotella sexpunctata
Золотий черепаховий жук Charidotella sexpunctata

16. Морские ангелы. Являются моллюсками. Обитают в арктических водах. Имеют прозрачное тело с "крыльями".

Автор: brightside.me
  Морской ангел
Морской ангел

17. Стеклянный кальмар. Научное его название — Teuthowenia pellucida. Тело этого обитателя океанических глубин практически полностью прозрачное, за исключением больших глаз и органов пищеварения. Сверху покрыто оболочкой синего цвета, толщина которой не превышает нескольких миллиметров. Дорастает стеклянный кальмар максимум до 20 см.

Автор: brightside.me
  Кальмар Teuthowenia pellucida
Кальмар Teuthowenia pellucida

18. Улитки Zospeum tholussum. Эти крошечные существа величиной около 3 мм имеют абсолютно прозрачную раковину. Являются слепыми. Впервые представителей вида Zospeum tholussum обнаружили в 2010 году в Хорватии. Нашли их в местных пещерах на глубине 740-1400 м. Научное описание этим улиткам дали лишь в 2013.

Автор: brightside.me
  Улитки Zospeum tholussum.
Улитки Zospeum tholussum.

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В животном мире есть множество милых созданий, которых человек не воспринимает как опасность. Однако внешность некоторых из них обманчива. Несмотря на свой невинный вид, они запросто могут убить человека.

brightside.me
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