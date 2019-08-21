Будто из стекла: показали удивительных животных с прозрачным телом

Некоторые животные способны менять окраску своего тела в соответствии с цветом фона. Это позволяет им сливаться с окружающей средой для защиты от хищников или подкарауливания добычи. С той же целью некоторым своим творениям природа подарила другую способность — быть невидимыми. Для этого сделала их тела прозрачными.
Подборку животных со "стеклянными" телами подало издание Bright Side.
1. Мальки рыбы-хирурга. Окраска взрослых особей семейства хирурговых отличается разнообразием и яркостью: они бывают насыщенно-синими, лимонно-желтыми, красными с розоватым оттенком. Однако тела личинок и мальков этих обитателей тропических морей совсем прозрачные, за исключением серебряного животика.
2. Португальский кораблик, или физалия. Это морское животное внешне напоминает медузу. Имеет длинные щупальца, из которых выпрыскивает яд. Является смертельно опасным как для других обитателей морей, так и для человека.
3. Бабочка Грета Ото. На ее крыльях отсутствуют цветные чешуйки, что делает их прозрачными. Цветными являются только жилки, на которых крепятся крыльевые пластины.
4. Крокодиловая белокровка. Относится к виду ледяных рыб. Обитает в водах Антарктики. Имеет очень слабый окостеневший скелет и белые жабры. Кровь этой рыбы полупрозрачная, как и ее тело.
5. Черноморская плевробрахия, известная как "морской крыжовник". Это существо похоже на крохотный прозрачный шарик. В диаметре может достигать 2,5 см. Живет в открытых водах. Щупальца черноморской плевробрахии в 20 раз длиннее ее тела. Применяет их она, чтобы захватить свою добычу.
6. Креветка-призрак. Обитает в пресных водах юго-восточной части США, в основном в озерах. Питается планктоном.
7. Сальпы. Эти морские создания способны светиться. Тело их имеет желатиновую структуру. Это позволяет сальпам перекачивать через себя воду и таким образом двигаться. Передвигаются они в одиночку или колониями, образующими длинные цепи.
8. Стеклянные лягушки. Спинка этих земноводных является полупрозрачной. Имеет светло-зеленую окраску. Брюшко и грудь у них прозрачные, что позволяет увидеть их внутренние органы, в частности сердце, печень, желудочно-кишечный тракт.
9. Рак Cystisoma Neptuni. Имеет полупрозрачное тело, которое защищает его от хищников. Увидеть его можно только на снимках, сделанных со вспышкой камеры.
10. Бессмертная медуза. Обитает в водах Средиземного и Японского морей. В отличие от своих родственников, имеет неограниченный жизненный цикл.
11. Стеклянный осьминог. Научное название — Vitreledonella Richardi. Это существо имеет прозрачное желеобразное тело длиной от 11 до 45 см. Найти его можно в водах тропического пояса.
12. Морские моллюски Pelagic Nudibranch. Обитают они в океанических водах. Является хищником. Питается исключительно гребневиками. Тело его имеет крошечные размеры: дорастает Pelagic Nudibranc максимум до 5,5 см в длину.
13. Европейский угорь. Обитает в реках Европы. В длину достигает 60-80 см. Иногда попадаются особи длиной 1-1,5 м. В неволе европейские угри могут доживать до 80-150-летнего возраста.
14. Мальки рыбы-коров. Полупрозрачным их тело остается, пока не достигнут зрелого возраста. В дальнейшем оно приобретает светло-желтую окраску с множеством синевато-белых пятнышек. Рыбы-коровы являются жителями коралловых рифов. Передвигаются медленно. При этом плавают не как большинство рыб, а подобно поплавку.
15. Золотой черепаховый жук. Имеет прозрачный панцирь, который под лучами солнца начинает сверкать будто золото. Принадлежит к семейству листоедов. Цвет его тела меняется в зависимости от этапа жизненного цикла. Когда жук испытывает стресс, свой золотой окрас меняет на красный.
16. Морские ангелы. Являются моллюсками. Обитают в арктических водах. Имеют прозрачное тело с "крыльями".
17. Стеклянный кальмар. Научное его название — Teuthowenia pellucida. Тело этого обитателя океанических глубин практически полностью прозрачное, за исключением больших глаз и органов пищеварения. Сверху покрыто оболочкой синего цвета, толщина которой не превышает нескольких миллиметров. Дорастает стеклянный кальмар максимум до 20 см.
18. Улитки Zospeum tholussum. Эти крошечные существа величиной около 3 мм имеют абсолютно прозрачную раковину. Являются слепыми. Впервые представителей вида Zospeum tholussum обнаружили в 2010 году в Хорватии. Нашли их в местных пещерах на глубине 740-1400 м. Научное описание этим улиткам дали лишь в 2013.
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