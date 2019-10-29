Англичанка потратила более полумиллиона гривен на свадьбу в стиле Disney

Фото: MDWfeatures / Kirsty Goldsmith

Британка 26-летняя Кирсти Голдсмит из города Бедфорд всегда мечтала о свадьбе в стиле Disney. Жених девушки знал о ее давнем желании, поэтому предложение сделал у Королевского стола Золушки в Диснейленде во Флориде, США.

Чтобы устроить тематическую свадьбу, Кирсти пришлось самой искать и разрабатывать элементы посуды, аксессуары в выбранном стиле. На всю организацию она потратила около £17 тыс. - 547 тыс. грн. Среднестатистическая британская свадьба стоит почти вдвое дороже.

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Девичник также был тематическим. Подружки Кирсти пришли в одежде в черно-красных тонах. Главными персонажами на свадьбе стали Микки Маус и его возлюбленная Минни. Даже бокалы для шампанского молодоженов имели уникальный рисунок. Свадебный торт на верхушке был украшен вырезанными фигурками Микки и Минни.

Автор: MDWfeatures / Kirsty Goldsmith На всю организацию невеста потратила около £17 тыс.

Однако наряды для бракосочетания пара выбрала традиционные - серый костюм и белое платье. На сказочность указывали разве что запонки жениха в форме значка Микки Мауса.

Автор: MDWfeatures / Kirsty Goldsmith На всю организацию невеста потратила около £17 тыс.

Автор: MDWfeatures / Kirsty Goldsmith Некоторые элементы декора Кирсти изготавливала собственноручно

"Все детали и бюджет я прописывала в таблице. Некоторые элементы не смогла найти, или они были слишком дорогими. Поэтому их я изготавливала сама", - рассказала Голдсмит.

Британец 33-летний Гарри Смарт женился на своей партнершей и матери своих 6 детей Лорой Смарт за несколько часов до смерти от рака. Пара планировала пожениться в следующем году. В прошлом месяце врач сообщил семье, что у Гарри последняя стадия рака легких.