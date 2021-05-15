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воскресенье, 16 мая 2021 00:55

Американец вытащил своего 8-месячного щенка из пасти аллигатора

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Мужчина из Флориды спас своего 8-месячного щенка, когда его пытался съесть аллигатор. Он без колебаний прыгнул в пруд за своим любимцем.

Майк Маккой выгуливал своего 8-месячного щенка, по имени Джейк вокруг водоема. Когда вдруг из воды внезапно выскочил аллигатор и начал тащить собаку под воду, пишет ABC Action News.

Майк увидел, что после нападения аллигатора, его песик беспомощно начал барахтаться в воде. Поэтому он не колеблясь прыгнул в пруд, чтобы отбить у хищника и спасти свою собаку.

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В стрессовой ситуации мужчина вспомнил несколько советов, которые он ранее читал об аллигаторах, и попытался применить эти знания на практике. Майк ударил аллигатора в глаз и пытался вытащить его из воды, чтобы он не мог никуда идти, пока собака не освободится из пасти. Однако когда он боролся с аллигатором – сам травмировался – хищник укусил его за обе руки.

 

К счастью, хотя Маккой и его собака требовали наложения швов после инцидента с аллигатором, серьезно никто из них не пострадал.

Канадский клуб МЛС "Торонто" пострадал от действий крокодила. Животное сорвало тренировку команды.

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