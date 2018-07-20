Алхимик, принц и "леди бабушка" люди, которые оставили после себя много вопросов

В история людей есть много мистических случаев, когда человек после себя оставляет больше вопросов, чем ответов.
Интернет издание AdMe.ru поделился историями 5 человек, история которых до сих пор не разгадана
Эдвард Лидскалнин
Архитектор-самоучка Эдвард Лидскалнин из Латвии, построил в США Коралловый замок, популярное туристическое место. Это комплекс скульптур из известняка весом до 30 тонн. Соседи утверждают, что он строил его самостоятельно, без тягачей и погрузчиков. Выпиливал и привозил к месту строительства камни.
Остается непонятным, как это получалось у мужчины ростом 152 см и весом 45 кг. Когда на соседнем участке началось строительство виллы, он просто взял и перевез свой замок в другое место. Мужчина как-то обмолвился, что разгадал секрет строительства египетских пирамид. Но никому его так и не рассказал.
Чарльз Хетфилд
Химик-бизнесмен Чарльз Хетфилд изобрел смесь из 23 химических элементов, которая должна была вызвать дождь. Мужчина стал популярным среди американских фермеров. Засуха - частое явление в Америке, всегда угрожала банкротством.
В 1904 году Хэтфилд и его компаньон построили башню для распыления химической смеси. Вскоре химик заработал 1 тыс. долл. После этого он заключил договор с городским советом Сан-Диего и выставил ценник - 1 тыс. долл. за дюйм осадков. Дождь пошел такой силы, что разрушил несколько плотин и принес городу убытки. Городской совет отказался ему платить, началась судебная тяжба. Суд решил - дождь был актом божьей воли, поэтому никто никому ничего платить не должен.
Состав смеси Хэтфилд держал в секрете до смерти.
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Лори Эрика Рафф
Лори Эрика Кеннеди вышла замуж за Блейка Раффа и взяла фамилию мужа. Свадьбу они провели без родственников и переехали жить в глуш. Женщина не любила рассказывать о своем прошлом и по словам общих друзей, иногда вела себя странно. После лечения от бесплодия у пары родилась девочка. У Лори началась послеродовая депрессия и впоследствии муж подал на развод. После нескольких попыток восстановить с ним отношения, женщина покончила с собой на 42 году жизни.
Разбирая документы после смерти бывшей, Блейк нашел ее сейф. В середине были документы, указывающие, что Лори сменила имя. Ранее ее звали Бекки Сью Тернер. В этом же сейфе лежали вырезки из газет о том, что Бекки Сью Тернер погибла в возрасте 2 лет при пожаре.
Через 6 лет после гибели Лори были найдены ее вероятные родители. Они рассказали, что на самом деле ее звали Кимберли Маклин. В 17 лет она сбежала из дома из-за проблем с новым отчимом. Что она делала после побега до замужества - остается тайной.
Каспар Хаузер
26 мая 1828 на одной из улиц Нюрнберга заметили странного подростка. Он не мог объяснить, кто он. Только повторял, что хочет стать кавалеристом, как его отец.
В полиции он написал свое имя - Каспар Хаузер. Больше ничего не сообщил. При себе подросток имел конверт с 2-мя записками.
Одна была от опекуна. Он писал, что Хаузер попал к нему на воспитание от неизвестной женщины в 1812 году. С тех пор находился в подземном помещении и не сделал за свою жизнь и шага из дома. Сам парень мечтает стать кавалеристом. А в случае его профнепригодности "выпустить ему внутренности". Вторую написала женщина, которая заявляла, что она мать парня. Она просила опекуна воспитывать мальчика до 17 лет, потому что сама она бедная девушка, а отец ребенка - мертв. После достижения совершеннолетия, отправить в 6-й полк легкой кавалерии, где служил его отец.
Сначала Хаузер не ел ничего, кроме черного хлеба и воды, всех животных называл лошадками (возможно, это была его единственная игрушка), а людей - мальчиками. Но подросток быстро учился новых языков и навыков.
В 1833 году его убил неизвестный ножевым ранением в сердце. Убийца оставил вместе с телом записку, которую можно было прочитать только с помощью зеркала. В письме он сообщил, что живет на баварской границе и зовут его М.Л.О. Преступника не нашли. Есть сторонники теории, Каспар наследник баденского престола, который по официальной версии умер в детстве. Но экспертиза ДНК этого не подтверждает.
Кто был опекуном мальчика, а также за что его убили - неизвестно. Некоторые историки считают, что все 3 записки на самом деле были написаны Каспаром.
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Леди Бабушка
Эту женщину многократно замечали на фотографиях, сделанных в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. На снимках видно, что загадочная дама тоже снимала происходящее на свою камеру. Когда полицейские попросили предоставить все фотографии сделаные в тот день, упомянутая женщина так и не появилась.
Кадры, которые она сняла, могли бы прояснить убийство президента. Ее объявили в розыск. Журналисты назвали незнакомку Леди бабушкой - платок на голове завязан так, как это делают пожилые женщины в России.
Через 7 лет в полицию обратилась экс танцовщица стрип-клуба Беверли Оливер, которая заявила, что она Леди бабушка. Женщина призналась, что на тот момент была 17-летней и дружила с Джеком Руби, который застрелил Ли Харви Освальда - предполагаемого убийцу президента.
Исследователи сомневаются в правдивости ее слов. Во-первых, Леди Бабушка выглядит старше 17 лет. Во-вторых, Оливер так и не смогла предоставить следствию снимки.
Археологи нашли редкую фибула и фрагменты неизвестного металла при раскопках захоронений I-II ст н. е. Достопримечательности поздней зарубинецкой группы ученые исследуют в селе Ивковцы Чигиринского района Черкасской области.
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