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воскресенье, 22 июля 2018 01:34

Алхимик, принц и "леди бабушка" люди, которые оставили после себя много вопросов
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В история людей есть много мистических случаев, когда человек после себя оставляет больше вопросов, чем ответов.

Интернет издание AdMe.ru поделился историями 5 человек, история которых до сих пор не разгадана

Эдвард Лидскалнин

Архитектор-самоучка Эдвард Лидскалнин из Латвии, построил в США Коралловый замок, популярное туристическое место. Это комплекс скульптур из известняка весом до 30 тонн. Соседи утверждают, что он строил его самостоятельно, без тягачей и погрузчиков. Выпиливал и привозил к месту строительства камни.

Остается непонятным, как это получалось у мужчины ростом 152 см и весом 45 кг. Когда на соседнем участке началось строительство виллы, он просто взял и перевез свой замок в другое место. Мужчина как-то обмолвился, что разгадал секрет строительства египетских пирамид. Но никому его так и не рассказал.

Автор: instagram.com/prismofthreads
  Коралловый замок Эдварда Лидскалнини
Коралловый замок Эдварда Лидскалнини

Автор: instagram.com/prismofthreads
  Коралловый замок Эдварда Лидскалнини
Коралловый замок Эдварда Лидскалнини

Чарльз Хетфилд

Химик-бизнесмен Чарльз Хетфилд изобрел смесь из 23 химических элементов, которая должна была вызвать дождь. Мужчина стал популярным среди американских фермеров. Засуха - частое явление в Америке, всегда угрожала банкротством.

Автор: AKG Imagesv / East News
  Американские фермеры урожай которых часто страдал от засухи
Американские фермеры урожай которых часто страдал от засухи

В 1904 году Хэтфилд и его компаньон построили башню для распыления химической смеси. Вскоре химик заработал 1 тыс. долл. После этого он заключил договор с городским советом Сан-Диего и выставил ценник - 1 тыс. долл. за дюйм осадков. Дождь пошел такой силы, что разрушил несколько плотин и принес городу убытки. Городской совет отказался ему платить, началась судебная тяжба. Суд решил - дождь был актом божьей воли, поэтому никто никому ничего платить не должен.

Состав смеси Хэтфилд держал в секрете до смерти.

Автор: Polaris Images / East Newes
  Наводнение в штате
Наводнение в штате

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Лори Эрика Рафф

Лори Эрика Кеннеди вышла замуж за Блейка Раффа и взяла фамилию мужа. Свадьбу они провели без родственников и переехали жить в глуш. Женщина не любила рассказывать о своем прошлом и по словам общих друзей, иногда вела себя странно. После лечения от бесплодия у пары родилась девочка. У Лори началась послеродовая депрессия и впоследствии муж подал на развод. После нескольких попыток восстановить с ним отношения, женщина покончила с собой на 42 году жизни.

Автор: Lori Erica Kennedy / Lori Ruff - Identified / Facebook
  Семейное фото Бекки и мужа Блейка Раффа
Семейное фото Бекки и мужа Блейка Раффа

Разбирая документы после смерти бывшей, Блейк нашел ее сейф. В середине были документы, указывающие, что Лори сменила имя. Ранее ее звали Бекки Сью Тернер. В этом же сейфе лежали вырезки из газет о том, что Бекки Сью Тернер погибла в возрасте 2 лет при пожаре.

Через 6 лет после гибели Лори были найдены ее вероятные родители. Они рассказали, что на самом деле ее звали Кимберли Маклин. В 17 лет она сбежала из дома из-за проблем с новым отчимом. Что она делала после побега до замужества - остается тайной.

Автор: Lori Erica Kennedy / Lori Ruff - Identified / Facebook
  Водительские права Бекки Сью Тернер
Водительские права Бекки Сью Тернер

Каспар Хаузер

26 мая 1828 на одной из улиц Нюрнберга заметили странного подростка. Он не мог объяснить, кто он. Только повторял, что хочет стать кавалеристом, как его отец.

В полиции он написал свое имя - Каспар Хаузер. Больше ничего не сообщил. При себе подросток имел конверт с 2-мя записками.

Одна была от опекуна. Он писал, что Хаузер попал к нему на воспитание от неизвестной женщины в 1812 году. С тех пор находился в подземном помещении и не сделал за свою жизнь и шага из дома. Сам парень мечтает стать кавалеристом. А в случае его профнепригодности "выпустить ему внутренности". Вторую написала женщина, которая заявляла, что она мать парня. Она просила опекуна воспитывать мальчика до 17 лет, потому что сама она бедная девушка, а отец ребенка - мертв. После достижения совершеннолетия, отправить в 6-й полк легкой кавалерии, где служил его отец.

Автор: AKG Imagesv / East News
  Портрет Каспара Хаузера
Портрет Каспара Хаузера

Сначала Хаузер не ел ничего, кроме черного хлеба и воды, всех животных называл лошадками (возможно, это была его единственная игрушка), а людей - мальчиками. Но подросток быстро учился новых языков и навыков.

В 1833 году его убил неизвестный ножевым ранением в сердце. Убийца оставил вместе с телом записку, которую можно было прочитать только с помощью зеркала. В письме он сообщил, что живет на баварской границе и зовут его М.Л.О. Преступника не нашли. Есть сторонники теории, Каспар наследник баденского престола, который по официальной версии умер в детстве. Но экспертиза ДНК этого не подтверждает.

Кто был опекуном мальчика, а также за что его убили - неизвестно. Некоторые историки считают, что все 3 записки на самом деле были написаны Каспаром.

Автор: Commons Wikimedia
  Записка, оставленная убийцей Каспара.
Записка, оставленная убийцей Каспара.

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Леди Бабушка

Эту женщину многократно замечали на фотографиях, сделанных в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. На снимках видно, что загадочная дама тоже снимала происходящее на свою камеру. Когда полицейские попросили предоставить все фотографии сделаные в тот день, упомянутая женщина так и не появилась.

Кадры, которые она сняла, могли бы прояснить убийство президента. Ее объявили в розыск. Журналисты назвали незнакомку Леди бабушкой - платок на голове завязан так, как это делают пожилые женщины в России.

Автор: instagram.com/caitlynconpod/
  По мнению следствия, кадры, снятые этой дамой, могли внести больше ясности в расследование, поэтому она была объявлена в розыск.
По мнению следствия, кадры, снятые этой дамой, могли внести больше ясности в расследование, поэтому она была объявлена в розыск.

Через 7 лет в полицию обратилась экс танцовщица стрип-клуба Беверли Оливер, которая заявила, что она Леди бабушка. Женщина призналась, что на тот момент была 17-летней и дружила с Джеком Руби, который застрелил Ли Харви Освальда - предполагаемого убийцу президента.

Исследователи сомневаются в правдивости ее слов. Во-первых, Леди Бабушка выглядит старше 17 лет. Во-вторых, Оливер так и не смогла предоставить следствию снимки.

Автор: Everett Collection / East News
  Ли Харви Освальд (слева) — предполагаемый убийца Кеннеди. Джек Руби (справа), застреливший Освальда
Ли Харви Освальд (слева) — предполагаемый убийца Кеннеди. Джек Руби (справа), застреливший Освальда

Археологи нашли редкую фибула и фрагменты неизвестного металла при раскопках захоронений I-II ст н. е. Достопримечательности поздней зарубинецкой группы ученые исследуют в селе Ивковцы Чигиринского района Черкасской области.

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