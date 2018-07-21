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суббота, 21 июля 2018 10:51

77 лет неизвестности: разыскали родственников убитого в концлагере Второй мировой

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77 лет неизвестности: разыскали родственников убитого в концлагере Второй мировой
Фото: скріншот сюжету ТСН

В столице нашли сына украинского солдата, которого замучили в лагере для пленных во время Второй мировой войны. Военного Георгия Елевова считали пропавшим без вести 77 лет. Найти родственников помогла редкая фамилия.

Письмо погибшего к семье нашли в австрийском музее в 2000-х. Он был изъят немцами из почтового отделения оккупированного Каменца в 1941 году.

"Оригиналы пожизненно на музейном хранении - мы вручаем людям муляжи. Наши реставраторы подбирают старую бумагу, который был бы один в один, подбирают чернила, карандаши", - рассказала старший научный сотрудник музея Второй мировой войны Надежда Смолярчук.

Всего немцы забрали 1215 писем, чтобы анализировать психологию врага. Прочитать не успели, потому что запечатанными они попали в музей в Вене, а оттуда вернулись в Украину.

Также разыскали место, где захоронен прах Георгия Елевова.

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"В ближайшее время я поеду, обязательно", - прокомментировал сын Борис.

В селе Никольское Донецкой области обнаружили останки 10 солдат Вермахта, погибших в годы Второй мировой войны. Человеческие кости на своем огороде откопал местный житель. Он сообщил ассоциации исследователей военно-исторического наследия "Плацдарм".

tsn.ua
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