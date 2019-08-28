63-летняя сексуальная бабушка рассказала, как достигла идеального тела

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Австралийка 63-летняя Лесли Максвелл занимается фитнесом 5 раз в неделю. Уже имеет почти 30 выигрышей в соревнованием. В интервью женщина рассказывает, что накачанное тело привлекает внимание молодых мужчин, поэтому она часто знакомится с кавалерами.

Заниматься фитнесом Лесли начала в 48 лет. За год она завоевала свой первый титул. Сейчас работает персональным тренером.

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"У меня всегда был большой интерес к фитнесу и здоровья. Поэтому решила найти способ питать свое тело, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. Я всегда любила быть сильной и выигрывать у мужчин. Моя мама говорила мне: "Мальчики не любят девушек с мускулами". Но я знаю, что на самом деле любят ", - рассказывает Максвелл.

Недавно спортсменка развелась с бойфрендом, который на 13 лет моложе ее.

Автор: Instagram Заниматься фитнесом Лесли начала в 48 лет

"Я всегда встречалась с молодыми мужчинами. Сейчас чувствую себя увереннее и счастливее, чем когда была моложе. Теперь имею Баат друзей, которых завела в спортзале или на соревнованиях ", - добавляет Лесли.

В питании спортсменка не имеет особых рамок. Только не употребляет вредной пищи и слишком жирных продуктов.

Винничанка Иванна Лескова 7 лет работает фитнес-тренером в спортзале. Помогает девушкам с лишним весом стать лучше и полюбить себя.