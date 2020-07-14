15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение

Фото: brightside.me

Дети - это счастье, но иногда их шалости настолько "масштабные", что не ясно смеяться или плакать. Они редко задумываются над последствиями того, что делают, или понимают, как смешно выглядят со стороны. Пожалуй, это и есть один из плюсов счастливого детства.

BRIGHT SIDE собрал фото забавных детских шалостей и реакций на различные ситуации.

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Животные не могут прочитать о методах воспитания и родственных отношениях в книгах или интернете. Живут инстинктами и доказывают, все, что нам нужно, это немного любви и семейного тепла.