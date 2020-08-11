Топ-5 интересных фактов о розе

Роза – королева цветов. Поэтому неудивительно, что большинтсво женщин ее обожают. Существует множество видов роз: ярко-красные, темно-бордовые, белые, розовые, кремовые, желтые и другие. Ученые даже вывели сорта с черными лепестками.

Автор: Hassan OUAJBIR from Pexels Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.

В зависимости от цвета розы имеют разное значение. Так, красные символизируют страсть, белые - чистоту, невинность, нежность, поэтому их принято дарить невестам. Желтые напомнят о дружбе, а розовые – о наслаждении и счастье, темно-розовые – о благодарности. Разноцветный букет роз – символ единства, гармонии, вечной любви.

Автор: Влада Москвитис Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.

Интересные факты

- Возраст древнейшей розы – 35 млн лет. Растение найдено в долине штата Колорадо.

- Сейчас известно 150 видов и более 30 000 сортов роз.

Автор: David Bartus from Pexels Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.

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- Розовое масло, преимущественно синтетическое, входит в состав 46% мужской и 98% женской парфюмерии. Однако из всего разнообразия цветов используется только два вида роз: дамасская и центифолия. Натуральное розовое масло – одно из самых дорогих. На международном рынке ценится дороже золота и платины. Ведь для получения одного килограмма розового масла требуется в среднем три тонны лепестков.

- Самые миниатюрные розовые бутоны сорта "Си". Они не более рисового зернышка.

- Если скрестить две ароматные розы, то в итоге получится гибрид без или со слабым ароматом.

Роза флорибунда сейчас на пике популярности. Ее название переводится как "пышноцветущая", что лучше всего описывает ее внешний вид. Цветения у растения почти не прекращается и выдает потрясающий аромат.