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вторник, 11 августа 2020 11:12

Топ-5 интересных фактов о розе

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Роза – королева цветов. Поэтому неудивительно, что большинтсво женщин ее обожают. Существует множество видов роз: ярко-красные, темно-бордовые, белые, розовые, кремовые, желтые и другие. Ученые даже вывели сорта с черными лепестками.

Автор: Hassan OUAJBIR from Pexels
  Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.
Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.

В зависимости от цвета розы имеют разное значение. Так, красные символизируют страсть, белые - чистоту, невинность, нежность, поэтому их принято дарить невестам. Желтые напомнят о дружбе, а розовые – о наслаждении и счастье, темно-розовые – о благодарности. Разноцветный букет роз – символ единства, гармонии, вечной любви.

Автор: Влада Москвитис
  Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.
Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.

Интересные факты

- Возраст древнейшей розы – 35 млн лет. Растение найдено в долине штата Колорадо.

- Сейчас известно 150 видов и более 30 000 сортов роз.

Автор: David Bartus from Pexels
  Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.
Лучшими розоводами мира по праву считаются французы, никто не продает больше роз, чем голландцы, болгары известные производством розового масла.

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- Розовое масло, преимущественно синтетическое, входит в состав 46% мужской и 98% женской парфюмерии. Однако из всего разнообразия цветов используется только два вида роз: дамасская и центифолия. Натуральное розовое масло – одно из самых дорогих. На международном рынке ценится дороже золота и платины. Ведь для получения одного килограмма розового масла требуется в среднем три тонны лепестков.

- Самые миниатюрные розовые бутоны сорта "Си". Они не более рисового зернышка.

- Если скрестить две ароматные розы, то в итоге получится гибрид без или со слабым ароматом.

Роза флорибунда сейчас на пике популярности. Ее название переводится как "пышноцветущая", что лучше всего описывает ее внешний вид. Цветения у растения почти не прекращается и выдает потрясающий аромат.

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