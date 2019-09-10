Показали впечатляющие новинки роз

Новыми сортами этого лета является белый Вирджиния, кремовый Примадонна, фиолетовая Кроненбург, сиреневые Аква и Блю парфюм, красные Латин Леди и Софи Лорен. Входят в моду сорта с полосатыми расцветками. Например, Пинк интуишн, Эль торо и Сатин. Последний очень популярен.

1. Бутон розы Сатин - круглый, диаметр 8-10 см. На малиновом фоне выделяются кремовые штрихи. Кусты вырастают высотой до 80 см.

2. Популярна чайно-гибридная роза Пусть меджик. Это один из самых ярких сортов. Цвет лепестков - от ярко-желтого снизу красно-оранжевого сверху. За это ее называют "танцующим пламенем". Цветок устойчива к дождя и солнца. Цветение обильное и продолжительное. Кусты высотой 80-100 сантиметров.

3. Роза Сфинкс Голд играет оттенками от нежного до огненного желтого. Кусты компактные - не более 70 см. Цветки махровые, напоминают слегка сплющенную чашу диаметром 8 см. В каждом бутоне можно насчитать до 40 лепестков. Края волнистые.

Все эти розы чайно-гибридные. Их бутоны имеет форму бокала диаметром 7-10 см. Отличается сильным сладким ароматом. Куст стройный, не гнется. Шипы большие, но их мало.

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Эти розы легко самому размножать дома.

Этапы работы:

Для этого разрезать стебель на несколько частей по 15 см. На каждой должны быть три почки. Верхний срез прямой, нижний - косой.

В 1 л воды развести 1 ч. Л. меда. В этот раствор поставить черенок косым срезом вниз. Держать 1 час.

В горшок высадить под углом 45 градусов. Полить и накрыть пластиковой бутылкой со срезанным дном. Пробка из горлышка открутить, чтобы к живца поступали воздух и вода.

Поливать раз в неделю. За месяц черенок укоренится и бутылку можно снять.

Неприметного двор превращается в живописный оазис благодаря бугенвилии. Это растение является вечнозеленым цветущим кустарником. Имеет чрезвычайную декоративную ценность. Но не благодаря своим цветам: они в бугенвилии мелкие и незаметные. Одной из самых красивых растений на планете ее делают яркие прицветники - верхушечные листья, из пазухи которых цветки получаются. На цвет бугенвилии может быть пурпурной, розовой, красной, белой, желтой, фиолетовой. Некоторые виды этого растения растут в форме дерева, другие - как лианы.