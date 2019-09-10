 
Ексклюзивы
1/5
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 486
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1008
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
1 Просмотров: 810
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 1719
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 657
Как Украина встречала пленников из РФ
Как Украина встречала пленников из РФ
Просмотров: 5914
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
6 Просмотров: 12700
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Просмотров: 46415
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1566
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
9
5
14
16
4
Показали впечатляющие новинки роз
Показали впечатляющие новинки роз
Осенние крокусы меняют цветники до неузнаваемости
Осенние крокусы меняют цветники до неузнаваемости
Изысканные беседки из металла, придающие садам непревзойденной живописности
Изысканные беседки из металла, придающие садам непревзойденной живописности
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
Показали новинку гигантского розового винограда
Показали новинку гигантского розового винограда
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 3942
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1530
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30330
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 648
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
вторник, 10 сентября 2019 22:03

Показали впечатляющие новинки роз
9

  Комментировать

Сорт Аква
Сорт Аква
Роза Хай меджик
Роза Хай меджик
Роза Сатин

Новыми сортами этого лета является белый Вирджиния, кремовый Примадонна, фиолетовая Кроненбург, сиреневые Аква и Блю парфюм, красные Латин Леди и Софи Лорен. Входят в моду сорта с полосатыми расцветками. Например, Пинк интуишн, Эль торо и Сатин. Последний очень популярен.

1. Бутон розы Сатин - круглый, диаметр 8-10 см. На малиновом фоне выделяются кремовые штрихи. Кусты вырастают высотой до 80 см.

2. Популярна чайно-гибридная роза Пусть меджик. Это один из самых ярких сортов. Цвет лепестков - от ярко-желтого снизу красно-оранжевого сверху. За это ее называют "танцующим пламенем". Цветок устойчива к дождя и солнца. Цветение обильное и продолжительное. Кусты высотой 80-100 сантиметров.

3. Роза Сфинкс Голд играет оттенками от нежного до огненного желтого. Кусты компактные - не более 70 см. Цветки махровые, напоминают слегка сплющенную чашу диаметром 8 см. В каждом бутоне можно насчитать до 40 лепестков. Края волнистые.

Все эти розы чайно-гибридные. Их бутоны имеет форму бокала диаметром 7-10 см. Отличается сильным сладким ароматом. Куст стройный, не гнется. Шипы большие, но их мало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осенние крокусы меняют цветники до неузнаваемости

Эти розы легко самому размножать дома.

Этапы работы:

Для этого разрезать стебель на несколько частей по 15 см. На каждой должны быть три почки. Верхний срез прямой, нижний - косой.

В 1 л воды развести 1 ч. Л. меда. В этот раствор поставить черенок косым срезом вниз. Держать 1 час.

В горшок высадить под углом 45 градусов. Полить и накрыть пластиковой бутылкой со срезанным дном. Пробка из горлышка открутить, чтобы к живца поступали воздух и вода.

Поливать раз в неделю. За месяц черенок укоренится и бутылку можно снять.

Неприметного двор превращается в живописный оазис благодаря бугенвилии. Это растение является вечнозеленым цветущим кустарником. Имеет чрезвычайную декоративную ценность. Но не благодаря своим цветам: они в бугенвилии мелкие и незаметные. Одной из самых красивых растений на планете ее делают яркие прицветники - верхушечные листья, из пазухи которых цветки получаются.

На цвет бугенвилии может быть пурпурной, розовой, красной, белой, желтой, фиолетовой. Некоторые виды этого растения растут в форме дерева, другие - как лианы.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали впечатляющие новинки роз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Красота не увядает с возрастом&quot;: мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
"Красота не увядает с возрастом": мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
25
 Просмотров: 63812
Какие деньги вскоре перестанут принимать
Какие деньги вскоре перестанут принимать Просмотров: 41600
Для чего викинги брали женщин в походы
Для чего викинги брали женщин в походы Просмотров: 35355
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
 Просмотров: 30159
&quot;Сала нормального взял&quot; - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами
"Сала нормального взял" - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами Просмотров: 16805
Сад-огород
Осенние крокусы меняют цветники до неузнаваемости
Осенние крокусы меняют цветники до неузнаваемости
5
 Просмотров: 162
Изысканные беседки из металла, придающие садам непревзойденной живописности
Изысканные беседки из металла, придающие садам непревзойденной живописности
14
 Просмотров: 360
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
 Просмотров: 27
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
16
 Просмотров: 1449
Показали новинку гигантского розового винограда
Показали новинку гигантского розового винограда
4
 Просмотров: 2628
Больше всего комментируют
11
Горбачев может вручить Зеленскому Нобелевскую премию
6
Савченко попытается пройти медкомиссию на летчицу
5
"Слуг народа" обвинили в краже чужих законопроектов
3
Одесса жаждет наказания для всех, кто заставил ее оторваться от совка
2
"Коррупцию возглавляют люди, в чьих руках тысячи судей, миллиарды долларов, телеканалы"
Голосов: 680
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua