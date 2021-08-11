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понедельник, 16 августа 2021 15:53

Почему стандартизированные детские площадки — не вариант. Кейс Hip Park

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Мы привыкли, что в каждом дворе установлен стандартизированный вариант детской площадки. Пара качелей, горка, песочница, турники — минимальный набор для развлечения детей. Вот только детские площадки нужны в первую очередь для развития. И стандартизация в таком случае только мешает.

Как стандартизация вредит развитию

На детских площадках дети нарабатывают физические, интеллектуальные и эмоциональные навыки, учатся справляться с риском, налаживают коммуникацию со сверстниками, принимают свои первые самостоятельные решения. Конечно, при условии, что игровая среда мотивирует ребёнка на спонтанную игру и поощряет к активности в целом.

Механистический подход к задаче строительства площадок не позволяет создать качественное пространство для детского развития.

  Оборудование от Hip Park, Республика Kids. г. Киев
Оборудование от Hip Park, Республика Kids. г. Киев

Датский ландшафтный архитектор Хелле Небелонг уверена: "Стандартизация опасна, потому что игра упрощается, и ребёнку не нужно беспокоиться о своих движениях". По мнению эксперта, на обычных детских площадках нельзя научиться справляться с трудностями, с которыми ребёнок встретится в повседневной жизни. Да и скучное оборудование не вдохновляет отложить в сторону гаджет и уделить время полезной физической активности.

Подход Hip Park к строительству детских площадок

Цель украинской компании Hip Park — создать максимально продуманное пространство для полноценного и безопасного развития детей. Для этого архитекторы и проектировщики компании сотрудничают с детскими психологами, изучают мировые тенденции и наработки экспертов отрасли, тестируют различные варианты оборудования, учитывают каждую деталь — как вовлечь ребёнка в процесс игры, как стимулировать развитие воображения, как поощрить выход из "зоны комфорта" и т. д. Благодаря такому подходу рождаются действительно уникальные проекты.

Принципы, которых придерживается Hip Park при разработке и строительстве площадок:

• безопасность, соответствие международным стандартам качества;
• проектирование оборудования для раскрытия потенциала детей;
• использование экологически чистых материалов;
• гармоничное обустройство местности — площадка должна быть вписана в окружающую среду;
• разработка оригинального дизайна под каждый проект.

Основатели Hip Park убеждены — нестандартные, продуманные до мелочей детские площадки помогут детям расти активными, энергичными, уверенными в себе и своих силах. Поэтому так важно менять подход к созданию общественных игровых локаций.

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