Почему стандартизированные детские площадки — не вариант. Кейс Hip Park

Мы привыкли, что в каждом дворе установлен стандартизированный вариант детской площадки. Пара качелей, горка, песочница, турники — минимальный набор для развлечения детей. Вот только детские площадки нужны в первую очередь для развития. И стандартизация в таком случае только мешает.

Как стандартизация вредит развитию

На детских площадках дети нарабатывают физические, интеллектуальные и эмоциональные навыки, учатся справляться с риском, налаживают коммуникацию со сверстниками, принимают свои первые самостоятельные решения. Конечно, при условии, что игровая среда мотивирует ребёнка на спонтанную игру и поощряет к активности в целом.

Механистический подход к задаче строительства площадок не позволяет создать качественное пространство для детского развития.

Оборудование от Hip Park, Республика Kids. г. Киев

Датский ландшафтный архитектор Хелле Небелонг уверена: "Стандартизация опасна, потому что игра упрощается, и ребёнку не нужно беспокоиться о своих движениях". По мнению эксперта, на обычных детских площадках нельзя научиться справляться с трудностями, с которыми ребёнок встретится в повседневной жизни. Да и скучное оборудование не вдохновляет отложить в сторону гаджет и уделить время полезной физической активности.

Подход Hip Park к строительству детских площадок

Цель украинской компании Hip Park — создать максимально продуманное пространство для полноценного и безопасного развития детей. Для этого архитекторы и проектировщики компании сотрудничают с детскими психологами, изучают мировые тенденции и наработки экспертов отрасли, тестируют различные варианты оборудования, учитывают каждую деталь — как вовлечь ребёнка в процесс игры, как стимулировать развитие воображения, как поощрить выход из "зоны комфорта" и т. д. Благодаря такому подходу рождаются действительно уникальные проекты.

Принципы, которых придерживается Hip Park при разработке и строительстве площадок:

• безопасность, соответствие международным стандартам качества;

• проектирование оборудования для раскрытия потенциала детей;

• использование экологически чистых материалов;

• гармоничное обустройство местности — площадка должна быть вписана в окружающую среду;

• разработка оригинального дизайна под каждый проект.

Основатели Hip Park убеждены — нестандартные, продуманные до мелочей детские площадки помогут детям расти активными, энергичными, уверенными в себе и своих силах. Поэтому так важно менять подход к созданию общественных игровых локаций.